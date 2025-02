Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 29 de junio 2022, 17:47 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

«Nos habían dicho que el nuevo tratamiento era maravilloso, que como mucho a mi hija le iban a salir unos granitos o a vomitar. Se lo administraron y ella empezó a quejarse de que le dolía el pecho, que le faltaba la respiración. Al final entró en parada y se cayó a mis pies, prácticamente muerta». Así cuenta Felicidad García, al Diario HOY, lo que le ocurrió a su hija Sandra, cuando en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz le administraron el fármaco Benlysta. Luego pasaron nueve meses de calvario hasta que su hija se murió el 7 de noviembre de 2017, con 20 años.

Ahora, casi cinco años después, el SES ha sido condenado a indemnizar con 100.000 euros a los padres de Sandra, por administrarle el medicamento a su hija sin tener un consentimiento por escrito.

El SES llegó a asegurar que se les había informado verbalmente que la administración del medicamento podía poner en riesgo su vida. Felicidad lo niega: «No nos dijeron que el tratamiento podía matar a nuestra hija», afirma.

Cuenta que su hija, natural de Madroñera, con unos 13 años empezó a quejarse de que le dolía una rodilla o que se cansaba mucho. Luego empezó a tener erupciones cutáneas y a encontrarse mal, con rigidez en los músculos. Según denunciaron en los tribunales tras su muerte, en 2013 ya se le podía haber diagnosticado de tener Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad en el que el sistema inmunitario, por error, ataca a células y tejidos sanos, pero no se le diagnostico hasta mucho tiempo después. El 30 de octubre de 2015 acudió a consulta de reumatología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en donde le diagnosticaron hipotiroidismo subclínico. Decidieron solicitar una segunda opinión y fue derivada al Servicio de Reumatología en Badajoz. Allí le vieron el 30 de diciembre de 2015 y ya se indicó que padecía un Lupus Eritematoso Sistémico y le pusieron tratamiento. La familia de Sandra se queja de que ella acudió varias veces al Hospital de Cáceres pero no fue atendida debidamente. Siguió el tratamiento en Reumatología de Badajoz, hasta que el 19 de enero de 2017 se le administró el fármaco Benlysta y entró en parada cardiorrespiratoria, con pérdida de conocimiento, rigidez y movimientos tónico-clónicos. Sandra sufrió un daño cerebral que le llevó al coma sin responder a estímulos. Estuvo desde el 19 de enero hasta el 15 de febrero hospitalizada en Badajoz, siendo intervenida el 2 de febrero de una traqueotomía. Luego fue ingresada en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres hasta el 7 de junio, siendo trasladada al Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla, después al Hospital Vall de Hebrón en Barcelona, y por último al Instituto Guttman de Badalona, en donde falleció.

Felicidad García recuerda con dolor todo el tratamiento que sufrió su hija que con 19 años estudiaba Administración en el Instituto Turgalium de Trujillo, hasta su muerte. Cuando falleció aseguró que iba a luchar por el recuerdo de su hija, y para que ninguna madre tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Ha logrado que se condene al SES, no por un mal tratamiento sino por administrarle un fármaco que podía ser letal sin tener el consentimiento por escrito. Los padres han ganado tras más de cuatro años de litigio, pero Felicidad García resume así su dolor, «a mi hija ya no me la devuelve nadie. Me la mataron con ese tratamiento».