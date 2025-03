«Le dije que su voz no era la del obispo y me respondió que le habían operado de anginas»

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 21 de febrero 2024, 07:27 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

La hermana Francisca responde desde la clausura del convento de las Jerónimas, en la calle del Olmo, a este diario. De la misma forma, por ... el mismo canal, el telefónico, este monasterio recibió hace 15 días una llamada en la que una voz le decía que era el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y le pedía que le ingresara una cantidad económica con el argumento de que previamente había sido enviada al convento por error. La religiosa sospechó desde el primer momento y le pareció que no hablaba realmente con Jesús Pulido. «Le dije que la voz no se parecía a la del obispo y me dijo que estaba afónico, que le habían operado de anginas», explica.

No siguió con la conversación y por supuesto no envió ninguna cantidad económica. Aunque esta monja señala que era un hombre el que hablaba al otro lado de la línea telefónica, el diario El País, que también se ha hecho eco de este intento de estafa en tres provincias (Cáceres, Ávila y Jaén), indica que los investigadores creen que los presuntos estafadores están utilizando mecanismos de inteligencia artificial con los que llegan a conseguir que la voz se asemeje considerablemente a la del imitado y que puedan llegar a confundirse. Noticia relacionada Varios conventos y monjes cacereños sufren intentos de estafas telefónicas Llegan a falsear incluso el rostro y los gestos de la persona suplantada en vídeos que tienen el mismo cometido: estafar. La hermana Francisca está convencida que esta oleada de llamadas con el fin de estafar a comunidades religiosas se producen para abusar de «personas buenas» como ellas. Desde el convento de San Pablo, en la plazuela que lleva su nombre, junto a San Mateo, confirman que también recibieron una llamada trampa. En ese caso les dijeron que les llamaban en nombre del obispo y que debían ingresar una cantidad económica. Según cuenta la hermana María fue ella misma la que atendió la llamada, que le resultó inverosímil , y que cortó. Después llamó al Obispado para constatar que no era una llamada verídica. Ambas comunidades religiosas, las monjas Jerónimas y las de San Pablo trabajan en los obradores de sus monasterios elaborando dulces que despachan a través de los tornos. También se dedican a la confección de dulces conventuales las monjas clarisas del convento situado en la plaza de Santa Clara. En este caso no recibieron la llamada, pero sí el aviso del Obispado, que les ha hecho mantenerse alerta de posibles intentos de fraude.

