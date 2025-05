Su segundo asalto a la Alcaldía de Cáceres, el del 28-M, fue el bueno tras quedarse en el intento en 2019. Rafael Mateos Pizarro ( ... Cáceres, 1981) trata de hacer la misma vida que cuando no tenía despacho oficial, pero no le resulta fácil. Por ahora al menos el alcalde del PP puede llevar a sus hijos al colegio. Recogerlos ya no. Se para con quienes le llaman por la calle y esa cercanía significa que tarde en llegar al Ayuntamiento 45 minutos para recorrer apenas 700 metros. Licenciado en Derecho por la UEx, y padre de tres hijos, esta semana ha cumplido sus primeros 100 días como regidor. Presume de haber sentado las bases de sus cuatro grandes proyectos a la vez que lamenta haberse encontrado otros «enfrascados», como la zona azul, la muralla o algunos relativos a los fondos europeos. Sobre la capitalidad cultural para 2031, ya ha explicado que es un «reto» que activará de nuevo la ilusión de toda la ciudad.

–¿Qué ha hecho al frente del Ayuntamiento desde junio?

–Los cambios no son inmediatos, serán pausados para que estén asentados. Les dije a los concejales que quería que estuviésemos muy cerca de la gente. Que somos un Ayuntamiento que viene a ayudar, no a dificultar. Quien presenta un proyecto debe tener la facilidad de hablar con el concejal, tener un contacto directo y saber cómo está ese proyecto. Estar encima de las cosas implica ser más rápidos y ágiles. No pueden eternizarse las cosas. Nos hemos encontrado expedientes que estaban paralizados, a punto de llegar las fechas y nadie sabía nada. Debemos ser una administración rápida, ágil y cercana.

–Pero, ¿qué ejemplos concretos puede mencionar?

–Hemos sentado las bases de los cuatro grandes proyectos que transformarán Cáceres (Ribera del Marco, centro deportivo, reforma de Virgen de la Montaña y Plaza Marrón). No hemos esperado a tener presupuesto. Lo primero que hemos hecho al llegar es adoptar acuerdos para poner en marcha nuestro programa político. Eso es fundamental. Los cacereños saben que somos gente de fiar y hemos iniciado esos grandes proyectos. En un mensaje de coherencia a lo que decíamos en la oposición, hemos empezado a trabajar en el presupuesto. Cáceres tiene que tener presupuestos a principios de año. No se pueden aprobar las cuentas en abril, mayo o junio.

–¿Qué se ha hecho en materia fiscal?

–El servicio económico ya trabaja en la modificación de la normativa para rebajar la carga fiscal. Defendíamos por principios que Cáceres tenga menor presión fiscal y se va a trabajar en la modificación del IBI y de las tasas. Somos un gobierno serio, pueden confiar en nosotros.

–¿Volverá el IBI al tipo anterior para materializar esa rebaja?

–El tipo era el 0,70. Hay reuniones con el interventor y el servicio de rentas y vamos a ver hasta dónde podemos llegar en una primera rebaja. Esta es una legislatura de cuatro años y se puede hacer una rebaja ahora y luego otras. Así se hizo del 15 al 19. No me agobia hacerlo todo ahora. Hay que sentar las bases.

Ampliar Rafael Mateos, durante la entrevista. JORGE REY

–Su compromiso es que haya presupuesto el 1 de enero. ¿Llegará a tiempo?

–Se va a abrir estos días el presupuesto participativo. Tenemos un millón de euros para que los ciudadanos decidan las inversiones. Se va a someter a la comisión de Economía la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Lo que nos dice el interventor es que el presupuesto debe estar dictaminado y aprobado en la segunda quincena de diciembre, por lo tanto queda tiempo.

–¿Cuál es la situación económica municipal?

–Nos hemos encontrado un presupuesto prorrogado y eso dificulta mucho. En el último pleno hubo que hacer una serie de avocaciones para poder pagar subvenciones a entidades deportivas, servicios sociales o juventud. Y hablamos de la temporada 22-23 y estamos en la temporada 23-24 sin que los clubes deportivos hayan cobrado. Nos hemos encontrado una situación, en determinadas áreas, comprometida, fruto de tener un presupuesto prorrogado y de que no haya habido al frente del área de Economía alguien que se ocupase de la gestión diaria.

–¿Tendrá que devolver Cáceres dinero de los fondos europeos por falta de ejecución?

–Estamos dando la batalla con el Ministerio o la Federación de Municipios para que haya algún tipo de prórroga. La ejecución no es que fuera baja sino bajísima. Lo he denunciado en los últimos cuatro años. Gran parte del grado de ejecución son actuaciones hechas por la anterior Corporación (del PP) como Parque del Príncipe que certificaba un 40%, calle Viena, 10% o la administración electrónica. Hay proyectos que estaban en el DUSI con 18 meses de plazo y no se han iniciado. Si no se han iniciado, sabemos que es inviable. Hay que lograr algún tipo de prórroga porque si no habrá partidas que tendremos que descertificar.

-¿Qué casos puede citar?

-El del Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria. El objetivo temático 9 tenía una ejecución del 1% cuando nosotros llegamos.

–¿Hay un gobierno de facto PP-Vox, como advirtió la portavoz socialista Belén Fernández?

–Dije que iba a gobernar en solitario y eso hago. Pero dije que vamos a buscar acuerdos. Desde el punto de vista ideológico tengo mucha más cercanía con Vox que con UP. La pasada legislatura el PSOE gobernó con la extrema izquierda, UP, y parece que eso se puede hacer, pero si lo hace el PP ya parece que gobierna la extrema derecha.

–¿Admitirán aportaciones de otros grupos al presupuesto?

–Cuando esté el borrador me voy a sentar con todos. Y si podemos sumar gente mejor. Se puede modificar. Escucharemos aportaciones y las vamos a incorporar como ya hicimos en 2015.

–¿Descarta relevar a Encarna Solís por su nombramiento en el Área de Salud?

–En esta vida nada es descartable y todo puede cambiar. Va a ser compatible si no se resiente la gestión municipal. Soy consciente de la capacidad de Encarna, y mientras sea capaz de atender las dos áreas no hay inconveniente en que compatibilice.

–No ha habido cambios en la muralla, zona azul, contrato de limpieza...

–Esa es la herencia del PSOE. Son proyectos totalmente atascados. El renting de la Policía Local ha salido tres veces. Lleva prorrogado dos años. El contrato de la zona azul ni siquiera se ha hecho intento de licitarlo. La basura, prorrogada y luego se aprobó la licitación. Nos hemos encontrado compromisos verbales y hemos tenido que montar nosotros los expedientes como el concierto de los 40, sin un papel.Solo había una petición y la concejala de Festejos lo salvó en 15 días. Hubo un éxito de afluencia y sin botellón. No vengo a mirar atrás, pero eso es herencia.

-Si pudiera, ¿pararía el derribo del Bloque C?

-No vengo a borrar lo que se ha hecho. Hay cuestiones que estaban decididas y hay que tirar adelante. Me sorprendía que alguien que quería ser alcalde tuviese como bandera tirar algo en lugar de construir. Pero esto es un ejemplo de lo que ha sido la gestión socialista en Cáceres. Cuatro años y termina la legislatura sin que sean capaces de hacerlo. Hemos tenido que venir nosotros con esa actuación ya en marcha y se va a concluir. No se va a parar. Ya se ha firmado el contrato.

-La presidenta regional, María Guardiola, se comprometió a poner a Cáceres en el centro de la agenda política. Aún no ha habido una visita al Ayuntamiento para abordar cuestiones pendientes...

-En estos 100 días ha habido un encuentro institucional en Mérida. Abordamos cuestiones importantes. Ella vive en Cáceres y nuestra relación va más allá de lo institucional. María Guardiola sabe las necesidades que hay y yo se las voy a recordar.

-No han sido muchos los avances en el aeródromo y la segunda fase del hospital...

-La segunda fase debe ser prioritaria. Hablamos de salud y es un compromiso y una deuda con Cáceres de la Junta. Son años de retraso. Lo advertimos en 2017. En 8 años el gobierno de Fernández Vara no ha hecho nada por impulsarla. Va a ser una reivindicación. El aeródromo es una carencia que afecta a las infraestructuras. Permitiría una conexión directa con el exterior y es muy importante para el desarrollo de Cáceres, igual que la conexión ferroviaria norte-sur.

–¿Se ampliará la zona azul?

–Defiendo la ampliación. Estamos estudiando con los técnicos el contrato. Ahora son 600 plazas y el contrato nació con más de 850 plazas. Se han perdido. Habrá más porque el contrato debe ser viable y creo en el sistema. No es afán recaudatorio sino un instrumento para mejorar la movilidad y que las personas puedan aparcar en el centro a un precio asequible. Hay que hacer pedagogía y explicar que la zona azul permite tener un aparcamiento cerca de la vivienda.

–¿Habrá ayuda municipal para los toros?

–Si hay que hacer aportación para que sea viable, se hará. Los toros son cultura. También se aporta dinero a otras actividades. Hay que darle normalidad.

-¿Pero cuánto le costarán los toros al Ayuntamiento?

-Vamos a ver. Hay que hacer un estudio de costes y ver las plazas disponibles. Se debe calcular el coste de los festejos, la posible recaudación con entradas... El Ayuntamiento buscará el equilibrio de esa concesión.

–¿Hacía falta multiplicar las liberaciones de los concejales?

–Incurrimos en cuestiones contradictorias. Por un lado criticamos que una concejala como Encarna Solís compatibilice su cargo con el de la gerencia del Área de Salud, pero por otro queremos que los concejales compatibilicen su trabajo en el Ayuntamiento con su labor profesional. Lo principal es que la gente tenga dedicación a lo que hace y se cumplan las expectativas. No hemos multiplicado liberaciones. Eso no es cierto. Hay una liberación más. Se aprobó una para el concejal de Servicios pero no la está utilizando. Decidí aprobarla aunque no se usa porque está compatibilizando con su trabajo. Es normal que quien se dedica a lo público, y dedica 12 ó 14 horas incluidos sábados y domingos, tenga una contraprestación. Un maestro tiene muy difícil dar clases y atender a los ciudadanos.

-Pero hay una liberación adicional además, la de la portavoz socialista. Otra novedad.

-No es para el equipo de gobierno. Hay que darle normalidad. Para que haya un gobierno fuerte debe haber una oposición fuerte. No voy a dar opción a que se diga que en Cáceres no hay oposición porque no tienen tiempo para dedicarse a ello. Yo he sido portavoz de la oposición y sé que eso conlleva dedicación y tiempo para prepararse los temas. No he tenido ningún problema en aprobar esa liberación porque además es el principal grupo de la oposición.

-¿En qué ha cambiado su vida desde que es alcalde?

-Lo que más me ha cambiado es que paso muchas menos horas en casa. Intento llevar la misma vida que llevaba pero no siempre es posible. Me he puesto como obligación llevar a mis hijos al colegio. Me quedan pocos años, por una cuestión de edad. Recogerlos ya es imposible. Antes sí. Ahora se ocupa mi mujer. Paso menos tiempo en casa y antes disfrutaba los fines de semana del campo. Desde que soy alcalde no he podido hacerlo más, salvo alguna tarde. Lo demás igual, sigo yendo a todos los sitios andando, voy de casa al Ayuntamiento caminando y me tomo mi café y mis cervezas con amigos y familia.