Mina de litio en Cáceres: «Si al final hay mina, los empresarios cacereños tenemos que estar»

El presidente del Círculo Empresarial Cacereño, Diego Hernández, ha recordado este jueves, a raíz de la adhesión de Infinity Lithium a esta organización, que son las administraciones competentes las que deben tomar la decisión final sobre la mina. «Yo no digo si tiene que ... haber o no mina, pero si al final la hay los empresarios cacereños tenemos que estar ahí», ha dicho para defender el acuerdo firmado con Extremadura New Energies, la nueva marca en España de la empresa australiana.

Hernández, que también preside la recientemente creada Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE), asegura además que le han pedido a la compañía minera que, si finalmente el proyecto de Valdeflores saliera adelante, «todos los contratos auxiliares se tienen que firmar con empresas cacereñas». También han solicitado a Infinity que realice alguna inversión para la mejora de la calidad del agua de consumo en Cáceres como «contraprestación». Indica por otra parte que la adhesión al Círculo Empresarial se ha llevado a cabo a petición expresa de la compañía australiana, y que le han llegado numerosos mensajes de respaldo de empresarios cacereños tras hacerse pública la noticia del acuerdo. Salaya espera que no haya apoyo El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha manifestado por su parte que no cree que la entrada de Infinity Lithium en el Círculo signifique un apoyo de los empresarios de esta agrupación al proyecto la mina de litio en la Montaña, si bien ha advertido de que espera que no lo apoyen porque afectaría «negativamente» a muchos negocios de la ciudad. «No lo considero un apoyo del Círculo Empresarial al proyecto, tendrá que decir el Círculo Empresarial si apoya el proyecto, pero yo espero que no lo apoyen porque hay muchos negocios en esta ciudad que se verían negativamente afectados y a los que representa el Círculo Empresarial Cacereño, que si una cosa les caracteriza es que están representados muchísimos negocios pequeños, no todo es maquinaria», ha afirmado Salaya, que ha insistido en que no hay ninguna novedad respecto al proyecto en sí. «No hay un papel nuevo, no hay nada nuevo, lo único que hay son presentaciones a medios de comunicación», ha reiterado, al tiempo que ha añadido que «si hay propaganda, que parece que sí hay, esta vez se están esforzando un poco más en hacerla». «El proyecto sigue siendo igual que originalmente», ha zanjado.

