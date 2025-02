Diez diáconos atenúan el efecto de la falta de vocaciones en la iglesia cacereña

A su condición de antiguo comerciante y actual propietario de apartamentos turísticos en la capital cacereña, Jesús Pedro Rodríguez sumó el 8 de diciembre de ... 2022 una nueva faceta. Ese día fue ordenado diácono permanente en la Diócesis de Coria-Cáceres. Con él, la iglesia cacereña elevó a diez el número de hombres (pueden estar solteros o casados) que dentro de un templo están capacitados para hacer casi de todo, menos consagrar y confesar. Reparten la comunión, leen el Evangelio y presiden bautizos, bodas y funerales sin misa.

La cifra de diáconos permanentes ha crecido de manera exponencial en la última década. Según los datos facilitados por la Diócesis, se ha pasado de dos a diez. El incremento ha sido del 400 por ciento. De los diez existentes en la actualidad, tres están en la ciudad de Cáceres.

La existencia de esta figura atenúa el efecto que la falta de vocaciones tiene en la iglesia española en general y en la cacereña en particular, sobre todo en el ámbito rural, donde hay pueblos que se han quedado sin un párroco propio. En Coria-Cáceres hay tres sacerdotes que tienen cinco o más parroquias asignadas a la vez; seis que llevan cuatro; 14 con tres parroquias a su cargo y 19 con dos. Cuando ellos no llegan, se desplazan los diáconos para atender a los feligreses cuyo cura de cabecera está de baja por enfermedad o se marcha de vacaciones a su país de origen, entre otros ejemplos.

La Diócesis lanza un mensaje claro: el diácono no sustituye al sacerdote en ningún caso. Pero ayuda. Isaac Macarro, vicario del clero y encargado del diaconado permanente, explica que la expansión de esta figura debe entenderse en un contexto en el que las estructuras eclesiásticas están en un proceso de adaptación a los momentos actuales.

«Cada día hay una incorporación más activa de los laicos en la iglesia. Y, además, al haber parroquias donde hay ausencia de sacerdotes surgen laicos que se preguntan si ellos podrían tener un servicio mayor dentro de esas parroquias. Que haya diáconos puede facilitar la labor pastoral», subraya el vicario.

La Diócesis de Coria-Cáceres cuenta en la actualidad con 104 sacerdotes diocesanos, cuya media de edad ronda los 64 años. Y el número de parroquias existentes asciende a 158, distribuidas en 137 localidades.

«No hay que quedarse con la idea de que la falta de sacerdotes es la que motiva el diaconado. Pero, lógicamente, si hay diáconos, ante la falta de sacerdotes, ellos pueden cubrir unos huecos que de otra manera no se podrían cubrir», agrega Macarro.

La figura del diácono tiene siglos de historia. Pero durante mucho tiempo solo ha estado ejercida por aquellos que habían iniciado su carrera hacia el sacerdocio. Fue en el Concilio Vaticano II, celebrado en 1962, cuando se le dio un nuevo impulso. La Diócesis recuerda que en Coria-Cáceres fue Ciriaco Benavente –obispo de 1992 a 2006– quien «tuvo la intuición y puso en marcha todo el proyecto para la formación de diáconos. Aunque fue en la etapa de Francisco Cerro –obispo de Coria-Cáceres de 2007 a 2019– cuando toma gran impulso».

Para ser diácono hay que recibir formación específica en teología. En Cáceres esa formación se imparte en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, situado en el Seminario.

«Me ha hecho muy feliz»

Jesús Pedro Rodríguez es el último diácono que ha incorporado la Diócesis. Está casado. Es conocido en la ciudad por su faceta de comerciante, ya que regentó durante tres décadas la famosa droguería Castel de la Plaza Mayor y la de la avenida de España. «Por la fe recibida por parte de mis padres, siempre he tenido una vida cercana a la Iglesia. Y al ver que la vida profesional me iba dejando más tiempo libre para hacer aquello que yo llevaba dentro es cuando, alentado por don Francisco Cerro, decido formarme como diácono. Es algo que me ha hecho muy feliz», resume a sus 60 años desde la parroquia de Fátima, a la que está adscrito.