Diez mil conductores dicen adiós al punto negro de Héroes de Baler en Cáceres Los vehículos ya circulan por la glorieta de Héroes de Baler con toda normalidad. / Jorge Rey Mejostilla y San Blas celebran la conclusión de las obras de la glorieta, a la que solo le quedan remates como la capa de rodadura y señalización MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 26 marzo 2019, 20:59

No está entregada todavía, pero el final de la obra de la rotonda más esperada, la de Héroes de Baler, lo anticipan los propios cacereños que pasan desde hace días con sus coches por allí con toda normalidad. El director general de Infraestructuras visitó ayer los trabajos y confirma que ya solo quedan remates como la capa de rodadura y la señalización vertical. «Nadie pita, nadie se queja. Está funcionando de maravilla», apunta José Luis Andrade, que cree que en unos 10 días el estreno estará listo.

Es el adiós a un punto negro de la circulación. La nueva glorieta acaba con una larga espera que duraba dos décadas. «Aquí hemos sufrido muchos accidentes, y los ha habido mortales», recuerda Juan Antonio Hernández Bonilla. El presidente del colectivo vecinal de San Blas celebra que al fin las reivindicaciones de los residentes se hayan atendido y el famoso 'cruce de la Cruz Roja' pase a ser historia. Los trabajos, que han sido sufragados por la administración regional, han requerido una prórroga de tres meses por la necesidad de actuar sobre canalizaciones subterráneas de servicios públicos que se veían afectados.

El presupuesto de licitación era de 590.000 euros y el concurso abierto se lo adjudicó la constructora Asfaltos y Aglomerados Santano por 439.880 euros. La intervención se inició el pasado verano y entra en su recta final. Su conclusión supone un alivio para los más 10.000 conductores cacereños que transitarán con sus vehículos cada día por allí. «Es una intersección muy concurrida y la experiencia se ha demostrado muy positiva como se puede observar», vino a insistir sobre el terreno el responsable de Infraestructuras regional.

«Se gana en fluidez y en seguridad. Lo único que tiene difícil explicación es que no se haya hecho hace años». Es el punto de vista de Jacinto Mellado, presidente de la asociación de vecinos de Mejostilla. Los residentes del segundo barrio más populoso de la capital serán los principales beneficiados de la nueva dotación, al igual que los de San Blas. Pero no son los únicos. «Era una obra necesaria, pero no solo para esas dos barriadas, esto afecta a toda la ciudad», añade Juan Antonio Hernández, portavoz del colectivo de San Blas. Por el tramo urbano de la N-521 que conecta las Delicias con la avenida de la Universidad pasan a diario miles de cacereños tanto en sus coches como en el transporte urbano. Se trata de un punto neurálgico que lleva al campus y al hospital y que además es una de las entradas de la ciudad.

La nueva glorieta cuenta con dos carriles de cuatro metros d e ancho cada uno y un arcén interior de medio metro. La zona de actuación conecta la avenida de San Blas con la de Héroes de Baler. La regulación semafórica que se había mantenido hasta ahora era claramente insuficiente, tal y como ponen de manifiesto los informes técnicos. Se producen «esperas considerables, incluso en horas de tráfico escaso», reseñaba la memoria de los trabajos. «La limitación de tiempo del semáforo hacía que en San Blas se formasen colas enormes, unos atascos incluso sin apenas tráfico», se lamenta Juan Antonio Hernández. Para su colega de Mejostilla el añadido en las horas punta era aún más drástico. «Hay dos colegios y a la entrada y a la salida se podía comprobar que la obra era muy necesaria», señala Jacinto Mellado. Lo que se ha hecho es transformar una intersección en forma de X por «una glorieta de cuatro ramales de entrada y cuatro de salida permitiendo todos los giros posibles», se incide en la memoria.

La solución deja atrás la larga espera y las protestas de los afectados, en especial en momentos en los que se han producido accidentes. En los 90 los vecinos llegaron a movilizarse para recoger firmas. Años después, las distintas administraciones se posicionaron para intervenir en un área en la que hasta ahora no ha habido solución. La glorieta significa la mejor noticia para los 10.112 vehículos que, según el estudio de tráfico, cuantifican la intensidad media diaria en ese punto de la ciudad. Un punto negro que, por fin, pasa a ser historia.