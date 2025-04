El SES dice que el colapso en las Urgencias de Cáceres es puntual y no se debe a la escasez de plantilla

Concentración del personal sanitario de enfermería este jueves

El Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE) ha convocado para este jueves a las 12.00 horas una concentración a las puertas de los hospitales del complejo hospitalario cacereño en señal de protesta por lo que considera un problema «básicamente de falta de personal». Pide, además, la dimisión de la directora de enfermería por la «falta de diálogo» con los trabajadores, según la delegada de SAE, Ángeles Montero. «Ella es ordena y mando, no dialoga con los trabajadores. No solamente no escucha, sino que parece que se burla», afirma Montero. La delegada sindical asegura que la junta de personal, en la que están todos los sindicatos representados, ha pedido por unanimidad la dimisión de esta responsable sanitaria que, según la sindicalista, se ha negado a permitir que se implante el turno de 12 horas para favorecer la conciliación familiar del personal que lo solicita. «Está boicoteando la implantación de este turno», señala Montero. «Creemos que hay una orden de arriba para tratar el turno de 12 horas pero por ahora es una prueba piloto con una unidad», añade