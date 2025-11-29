HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
El centro de salud Zona Centro cuando estaba en Hernán Cortés, ubicación a la que ahora volverá

Devolver el centro de salud Zona Centro de Cáceres a Hernán Cortés costará 1,4 millones

El SES licita por 53.209 euros el proyecto de reforma integral del inmueble, que actualmente alberga oficinas de la Junta de Extremadura

C. M.

Cáceres

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:42

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a concurso la redacción del proyecto de reforma del inmueble para que el centro de salud Zona ... Centro de Cáceres regrese a su anterior ubicación en la plaza de Hernán Cortés (plaza del Caballo). Esta actuación, que tendrá un coste total superior a 1,4 millones de euros, se enmarca en la reorganización de los servicios actualmente situados en el antiguo Hospital Provincial Virgen de la Montaña, que se va a dedicar en exclusiva a usos educativos y culturales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  6. 6

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10

    Vecinos y empresarios del Casco Antiguo de Badajoz piden un plan integral contra el narcotráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Devolver el centro de salud Zona Centro de Cáceres a Hernán Cortés costará 1,4 millones

Devolver el centro de salud Zona Centro de Cáceres a Hernán Cortés costará 1,4 millones