Devolver el centro de salud Zona Centro de Cáceres a Hernán Cortés costará 1,4 millones

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a concurso la redacción del proyecto de reforma del inmueble para que el centro de salud Zona ... Centro de Cáceres regrese a su anterior ubicación en la plaza de Hernán Cortés (plaza del Caballo). Esta actuación, que tendrá un coste total superior a 1,4 millones de euros, se enmarca en la reorganización de los servicios actualmente situados en el antiguo Hospital Provincial Virgen de la Montaña, que se va a dedicar en exclusiva a usos educativos y culturales.

Hay que recordar que el centro de salud Zona Centro fue trasladado a la planta baja del Hospital Provincial en febrero 2021. El motivo que se dio entonces fue que sus dimensiones no permitían crear circuitos específicos para pacientes con coronavirus, y que además presentaba deficiencias de accesibilidad. El traslado afectó a los cerca de 13.500 pacientes adscritos a ese centro sanitario, y supuso llevar a cabo una reforma en la planta baja del antiguo Hospital por importe de 631.161 euros.

Un año y medio después del traslado, las instalaciones de Hernán Cortés volvieron a tener uso. Después de descartar que se ubicara allí el servicio de Salud Mental, como se barajó en un principio, las dos plantas del inmueble pasaron a albergar oficinas de la Dirección General de Salud Pública, en las que trabajan desde entonces 40 empleados públicos. Este servicio se mudó desde el edificio situado justo en la acera de enfrente de la avenida, el que linda con Múltiples.

Presupuesto

El presupuesto base de licitación para la redacción del proyecto de reforma que se va a acometer ahora en las antiguas instalaciones de Hernán Cortés es de 53.209,79 euros IVA incluido. Por su parte, el presupuesto estimado de las obras que definirá el proyecto se fija en 1.376.231,01 euros, cantidad que incluye gastos generales, beneficio industrial e IVA.

El edificio presenta diversas deficiencias que hacen necesaria una intervención integral. Se trata de un inmueble distribuido en dos plantas con accesos independientes, situado entre la avenida Hernán Cortés y la plaza de Albatros, y condicionado por la diferencia de cotas entre ambas vías. La fachada principal, en la planta baja, se encuentra a nivel de calle, mientras que la planta inferior se abre hacia una zona peatonal ajardinada con escaleras, lo que actualmente dificulta su accesibilidad. La comunicación interior entre las dos plantas se realiza únicamente mediante escaleras y un salvaescaleras provisional, de modo que una de las actuaciones prioritarias será la instalación de un ascensor que garantice la accesibilidad universal dentro del edificio.

Según el SES, en su estado actual, la distribución interior no se adapta al programa funcional previsto para un centro de salud. Las estancias están excesivamente compartimentadas y la organización de los espacios no facilita la orientación de los usuarios ni el trabajo de los profesionales. El proyecto deberá prever la redistribución completa de ambas plantas, incorporando consultas, salas de espera, áreas de apoyo, espacios de trabajo para el personal sanitario y administrativo, así como las dependencias técnicas necesarias para el funcionamiento del centro. La intervención incluirá el rediseño arquitectónico interior, la reorganización de circulaciones y la adecuación a los criterios funcionales establecidos por el Servicio Extremeño de Salud.

Junto a la redistribución de espacios, el proyecto contemplará la renovación total de las instalaciones del edificio. Esto incluye la instalación eléctrica, la red de fontanería y saneamiento, los sistemas de climatización y ventilación, las telecomunicaciones, la instalación de protección contra incendios y todas aquellas infraestructuras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de un centro sanitario de estas características. Las existentes son antiguas y no cumplen los requisitos técnicos actuales, por lo que será preciso sustituirlas por completo. También se evaluará la situación de la maquinaria ubicada en la cubierta del edificio, que forma parte de la climatización actual, para determinar su sustitución o adecuación.

Otro aspecto relevante del proyecto será la mejora de la envolvente del edificio, con especial atención al aislamiento térmico y acústico. El objetivo de esta actuación es adecuar el inmueble a los estándares actuales de eficiencia energética y confort interior. Asimismo, el proyecto incluirá la revisión y mejora del sistema de saneamiento y la incorporación de soluciones que reduzcan las humedades y filtraciones detectadas en algunas zonas.

Actuaciones en el exterior

En el entorno exterior del edificio también se prevén actuaciones. La zona situada frente a la planta inferior presenta un estado de conservación deficiente, con problemas de accesibilidad, deterioro del pavimento y presencia de actos vandálicos. El proyecto deberá definir un itinerario accesible que facilite el acceso al centro desde dicha zona, mejorar la iluminación exterior, actuar sobre la jardinería y renovar los acabados y elementos urbanos que rodean al inmueble. El objetivo es asegurar un acceso adecuado desde ambas cotas y mejorar las condiciones de seguridad en el entorno inmediato.

El contrato incluye la elaboración del proyecto de ejecución completo, el estudio de seguridad y salud, el levantamiento planimétrico del estado actual, el estudio estructural, la definición de todas las instalaciones y el estudio de gestión de residuos. Además, el equipo redactor deberá preparar la documentación necesaria para la obtención de permisos y licencias de apertura y actividad.

Las obras que se definan mediante este proyecto permitirán la reorganización completa del interior, la instalación del ascensor, la renovación de todas las instalaciones básicas, la mejora del aislamiento térmico y acústico, la adecuación de la zona exterior y la puesta a punto de la cubierta, entre otras actuaciones.