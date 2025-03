El detenido por violencia de género en Extremúsika está en libertad tras no denunciarle la víctima, su mujer

Tiene 47 años y el sábado fue detenido por pegar a su mujer en el Festival Extremúsika. Ocurrió en la madrugada del viernes al ... sábado, cuando más público había en un evento musical al que han asistido más de 72.000 personas en tres días. La organización de Extremúsika tenía su propio personal de seguridad, y fue una de estas personas la que se dio cuenta de que un hombre había agredido físicamente a una mujer, avisando a agentes de la Policía Nacional.

El hombre fue detenido y la agredida fue llevada a uno de los puestos de Cruz Roja que estaban en el recinto, uno detrás de los escenarios y otro en la entrada del Festival. La agresión consistía en contusiones y heridas en la cara. Las heridas no fueron de tal gravedad que hubieran requerido el traslado de la mujer a uno de los hospitales de Cáceres. Se le atendió en el set sanitario por el personal de la Cruz Roja y se le dio el alta.

El detenido por la Policía Nacional fue llevado a la Comisaría de Cáceres y después los agentes le pusieron a disposición de la autoridad judicial. Le tomaron declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres. En el mismo órgano judicial también declaró su mujer que no quiso denunciar a su esposo. Ante esta actitud, y al no ser las heridas graves, en el Juzgado no se acordó medidas de orden de alejamiento contra el marido con respecto a su mujer, dejando al acusado en libertad.

Pese a no haber puesto denuncia la esposa, tanto el Juzgado como la Fiscalía de Cáceres seguirán investigando a esta persona como presunto autor de un delito de violencia de género. El Juzgado de Instrucción número 4 pasará las diligencias realizadas al especializado Juzgado de la Mujer de Cáceres.

Dentro del Festival Extremúsika había un punto violeta, dentro de la zona de Cruz Roja, con un set de información y prevención de las agresiones a mujeres.

La misma noche que Cruz Roja atendió a la víctima de violencia de género, atendió a otras 12 personas por heridas, a 14 por traumatismos, a 4 personas por intoxicaciones, una patología cardiaca y dos patologías digestivas. Además hubo dos asistencias a menores, una por intoxicación etílica y un esguince de tobillo.