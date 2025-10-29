HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Detenido un hombre de 45 años por robar en el Leroy Merlin de Cáceres

El arresto tuvo lugar ayer lunes por parte de agentes del grupo especial de seguridad de la Policía Local

R. H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La Policía Local de Cáceres ha detenido a un hombre de 45 años de edad como presunto autor de un robo en el establecimiento comercial Leroy Merlín. El arresto tuvo lugar ayer lunes por parte de agentes del grupo especial de seguridad.

El varón está acusado de un delito de robo con fuerza. Supuestamente accedió al interior del establecimiento saltando una puerta de unos tres metros de altura y posteriormente sustrajo objetos del interior y forzó la puerta por dentro para salir.

En el momento de su detención se le han intervenido algunos de los objetos sustraídos.

Los agentes trasladaron al detenido a dependencias de la Policía Nacional para tomar la correspondiente declaración y su puesta a disposición judicial. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

