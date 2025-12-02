Detenido en Cáceres un suplantador de identidad que realizaba exámenes de conducir en nombre de otras personas Contaba además con cinco requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación emitidas por diversos juzgados españoles

R. H. Martes, 2 de diciembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la UNIS-GIAT del Subsector de Tráfico de Cáceres, han detenido a un hombre que se presentó a un examen de conducir utilizando el DNI de otra persona en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, donde debía examinarse el verdadero aspirante.

La intervención fue realizada en el marco de la colaboración habitual con la Dirección General de Tráfico (DGT). Los agentes comprobaron que el individuo trataba de examinarse haciéndose pasar por quien realmente debía realizar la prueba, informa la Guardia Civil en una nota.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que el hombre ya había cometido un hecho similar el pasado mes de septiembre en la localidad valenciana de Alzira, donde también se presentó a un examen de conducir suplantando la identidad de otra persona, hecho por el que se le buscaba.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

Además del supuesto delito de falsedad documental por el que fue arrestado, tenía en vigor cinco órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por juzgados de Murcia, Córdoba, Puertollano, Ávila y Alcalá de Henares, por otros delitos relacionados con la usurpación de estado civil y la falsedad documental.

La Guardia Civil quiere concienciar a la ciudadanía, del peligro que generan este tipo de conductas, al tratar de obtener permisos de conducir sin haber adquirido los debidos conocimientos para ejercer la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, concluye la nota.