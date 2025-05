Derrumbe de una fachada en Nuevo Cáceres: «Me han dicho que no me quede esta noche en casa»

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 8 de abril 2024, 21:02 Comenta Compartir

Susto en Nuevo Cáceres tras desprenderse a última hora de la tarde de este lunes el recubrimiento de la fachada de todo un lateral del edificio de viviendas 'Entresierras', ubicado en la calle Córdoba de la barriada cacereña. La zona permanece acordonada y la Policía Local se ha visto obligada a mantener cortada tanto la acera como la vía al tráfico en el tramo afectado. No hay heridos ni ha habido que lamentar, en principio, otros daños materiales aparte del desprendimiento en sí, ya que de derrumbe se ha producido sobre un solar sin edificar en el que en esos momentos no había nadie.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Bomberos, que han desplegado la escala para retirar los restos de la fachada que aún presentaban peligro de caer a la vía pública. También han accedido al interior del edificio para inspeccionar si había otros daños. Han acudido asimismo técnicos del Ayuntamiento de Cáceres para evaluar si el inmueble corre algún tipo de peligro estructural y determinar si los vecinos pueden permanecer sin riesgo en sus domicilios. Algunos de ellos lo han abandonado de forma voluntaria y como medida preventiva para pasar la noche en casa de familiares.

La parte afectada del edificio afectado por el derrumbe ha sido desalojada. Son 5 viviendas, pero los del cuarto se quedan aunque no se permite el acceso a las habitaciones que dan a la fachada que se ha caído por la calle Córdoba.

Los técnicos del Ayuntamiento han revisado los pisos y mañana volverán con el administrador del edificio, que ha contactado con un arquitecto para acometer la reparación y refuerzo de la fachada. Será una actuación de urgencia.

«Los bomberos han actuado saneando la parte que generaba más inseguridad en la fachada y los técnicos han inspeccionado toda la zona interior, exterior y viviendas», ha explicado el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, que se ha acercado al lugar del suceso.

Ha habido mucha expectación en la zona. Un vecino del bloque (cuyo acceso se encuentra en el número 34 de la calle Évora, aunque el derrumbe ha sido en la calle Córdoba) ha indicado a HOY que hace cuatro años la comunidad tuvo que reparar esa misma fachada por la aparición de grietas. Sospechan que la acumulación de lluvias en las últimas semanas podría ser el motivo del gran desprendimiento de este lunes.

«Me han dicho que no me quede esta noche en casa. Me voy con mi hermana hoy», relata María Santano, una de las afectadas. Javier de la Montaña cuenta que esta vecina ya avisó hace unos días de que se había «abombado» una parte del lateral. Se va con su pareja a dormir a casa de su suegra. «Al menos no ha habido que lamentar desgracias personales», resume. Los vecinos podrán volver mañana a sus casas a recoger enseres que necesiten.

La calle Córdoba es paralela a Juan Solano Pedrero y por tanto, es una de las vías que une la calle San Petersburgo con la avenida Pierre de Coubertin. Uno de los carriles de la calle Córdoba se mantendrá cortado.