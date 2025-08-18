El despliegue del contenedor marrón en Cáceres alcanza el 75% y concluirá en septiembre Se han distribuido ya por los barrios de la ciudad unas 375 unidades de estos recipientes con cierre electrónico para residuos orgánicos

Contenedor marrón en la avenida Pierre de Coubertin en Nuevo Cáceres, uno de los barrios donde ya se han instalado.

C. Mateos Cáceres Lunes, 18 de agosto 2025, 07:51 Comenta Compartir

La empresa concesionaria de la limpieza y recogida de basuras Valoriza ha distribuido ya por la ciudad unos 375 contenedores marrones para residuos orgánicos, lo que supone el 75% del total previsto. El despliegue del denominado 'quinto contenedor' comenzó a mediados de junio y, según avanza el Ayuntamiento, esta previsto que finalice el 30 de septiembre.

Una característica distintiva de estos contenedores es que tiene un cierre electrónico que se abre mediante una tarjeta o una aplicación del teléfono móvil. Ya se han distribuido miles entre los hogares cacereños que las han solicitado, si bien el gobierno municipal no dispone aún de datos sobre el uso que se les está dando en la práctica a estos contenedores por parte de la ciudadanía.

En febrero de este año Valoriza inició junto al Ayuntamiento una campaña informativa para anunciar la implantación de este nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos. El proyecto contempla la colocación de 500 contenedores marrones: primero 400 de carga lateral y posteriormente 100 de carga bilateral.

La implantación se está llevado a cabo de manera gradual, para lo que se ha dividido la ciudad en cinco zonas. Se comenzó por la parte sureste en barrios como Vistahermosa, San Francisco, San Marquino, Nuevo Cáceres, Moctezuma, Casa Plata y Las 300, que fueron los primeros en estrenar el servicio. Después se ha ido extendiendo a la zona oeste, luego al norte y, finalmente, llegarán centro. Esta última área ya cuenta con recogida selectiva, pero ahora incorporará también contenedores de carga bilateral.

El 'quinto contenedor' llegará a todos los barrios y distritos de Cáceres excepto la Ciudad Monumental y los polígonos industriales porque ahí existe la recogida puerta a puerta.

Desde hace varios meses se viene llevando a cabo en reparto gratuito de cubos aireados para uso doméstico. Estos recipientes permiten acumular en casa los residuos orgánicos antes de depositarlos en el contenedor marrón. Cada cubo se entrega junto con dos tarjetas electrónicas, asociadas a los hogares (no a personas), para abrir los contenedores. El objetivo es realizar un control estadístico del uso por barrio. También se puede acceder a los contenedores mediante una aplicación móvil, garantizando que permanezcan cerrados cuando no se utilicen, evitando así la mezcla con residuos impropios.

El reparto por zonas de cubos y tarjetas comenzó el 11 de marzo y finalizó el 25 de abril, si bien de forma permanente los cubos y tarjetas están disponibles para quienes quieran solicitarlos en la base auxiliar de la avenida Rodríguez de Ledesma y en la base central de la carretera de Torrejón el Rubio. La empresa cuenta con un stock aproximado de 50.000 unidades.

La puesta en marcha de este sistema, que incluye control de acceso electrónico a los contenedores, supone una inversión de unos dos millones de euros. Es un modelo pionero en Extremadura y responde a una obligación legal establecida por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma obliga a todas las localidades con más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de biorresiduos de origen doméstico.

Además, esta medida estaba ya contemplada en el pliego del nuevo contrato municipal de limpieza y recogida de basuras, adjudicado a Valoriza en diciembre de 2024 por un período de 11 años y un importe de algo más de 105 millones de euros. El contrato especifica que, al incorporar la fracción orgánica, el adjudicatario debe, a su cargo, reciclar y reutilizar los contenedores existentes en buen estado, sustituyendo las tapas verdes actuales: por tapas grises para la fracción 'resto' y por tapas marrones para los destinados a biorresiduos. Los nuevos contenedores que se incorporen al servicio se fabricarán directamente con estas características.

Restos de comida, pero también papel de cocina y vegetales Los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón son restos de pan, frutas y verduras, carnes, pescados y mariscos, cáscaras de huevos y frutos secos, papel de cocina, tapones de corcho, serrín, posos de café e infusiones, así como restos de jardinería, flores y hojas. Mediante este nuevo sistema, los contenedores con tapa marrón se destinan a los residuos orgánicos, principalmente restos de comida, mientras que los de tapa gris se utilizarán para el resto de los desechos que no correspondan a vidrio, aceite, papel y cartón, ni a envases y plásticos y que cuentan son sus propios recipientes asignados.