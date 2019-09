El despido de la plantilla pone el punto final al Instituto de Lenguas Modernas Un solo trabajador atiende el Instituto de Lenguas Modernas hasta el próximo día 30. :: HOY Tras la salida de los docentes a finales de mayo ya solo queda en Cáceres un empleado, que se ocupará de los trámites hasta el día 30 CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 3 septiembre 2019, 08:07

Tablones aún con carteles, una recepción que parece mantener su actividad normal, con bandejas llenas de folios y algún paquete a la espera de su destinatario, la máquina de agua y refrescos disponible y la puerta principal abierta. Así se mostraba ayer, primer día laborable de septiembre, el edificio del Instituto de Lenguas Modernas (ILM), que no contará con actividad este curso, ya que el pasado mes de junio el consejo de gobierno de la UEx decidió interrumpir su trayectoria en sus cuatro sedes (Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida) por la acusada caída de alumnos en los últimos años, cifrada en un 70%.

En la sede de Cáceres, pese a la aparente normalidad de ayer, un solo trabajador de administración continúa desempeñando sus tareas hasta el próximo día 30 de septiembre, momento en el que se cerrará la secretaría. Su trabajo se centra en la entrega de títulos y documentación para los ya exalumnos. Los otros dos empleados que trabajaban en esta sede, otra persona de administración y la que se ocupaba de la recepción, fueron despedidos y su último día de trabajo fue el 31 de julio. Por tanto, es él quien se ocupa de las tareas administrativas que finiquitarán el ILM, una iniciativa con la que la UEx apostaba por los idiomas, uno de los caballos de batalla de la formación universitaria.

En Badajoz, de las dos personas empleadas en su sede, en el edificio de la antigua ITI, una de ellas también fue cesada de sus tareas el 31 de julio y otra continúa desempeñando su trabajo hasta el 30 de septiembre. Es el punto y final que ya se inició con la no renovación de los contratos del cuerpo docente, que terminó sus tareas a finales del mes de mayo, cuando acabó el curso académico.

El Instituto de Español para extranjeros y el Camoes continuarán en la sede de Virgen de la MontañaUna parte de los 241 alumnos matriculados el pasado año ve interrumpida su formación

En Mérida no ha habido despidos de personal administrativo puesto que en esta sede solo había docentes, mientras que en Plasencia el ILM no desarrolló su actividad el pasado curso al no conseguirse el mínimo de 15 alumnos necesarios para echar a andar.

Según ha sabido este diario, el malestar entre los trabajadores despedidos es evidente, ya que la mayor parte de ellos llevaban desde 2011 trabajando en esta institución que cierra sus puertas. Pese a todo, y según ha recogido HOY, estos trabajadores han querido dejar el Instituto de Lenguas Modernas sin hacer ruido y con la sensación de haber hecho todo lo posible para que el ILM continuara con su labor de docencia de idiomas en el ámbito universitario.

La caída del alumnado hizo que en Cáceres se pasara de 823 alumnos en 2016 a 241 el pasado curso. Para muchos de ellos el cierre supone la imposibilidad de terminar sus cursos en esta institución, que tendrán que quedarse a medias. La alternativa es tratar de convalidar el nivel y optar a la Escuela Oficial de Idiomas. El problema se acentúa en el caso de los idiomas más minoritarios, (la oferta del ILM incluía Ruso y Árabe), en donde es difícil encontrar oferta en la ciudad.

Las tarifas de los cursos del ILM eran de 260 euros anuales para los alumnos de la UEx, 300 para docentes y 340 euros para el público en general, ya que se trata de un servicio que la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad pusieron en marcha con la intención de abrir el conocimiento de los idiomas en la región, una estrategia que parece haber cambiado para el equipo del nuevo rector, Antonio Hidalgo. En el escrito que publicó la UEx en junio explicando los motivos del desmontaje del ILM se decía que la UEx «considera que es preciso reenfocar los estudios de idiomas para centrar el foco de atención en los alumnos» de la universidad extremeña.

Uso del edificio

Aunque no seguirá funcionando como ILM, el edificio que le ha dado cabida todos estos años, antigua Facultad de Magisterio, acogerá el Instituto de Español como Lengua Extranjera, dependiente de la UEx. Ofrece cursos intensivos, trimestrales y de preparación para el DELE, títulos oficiales de dominio del español que otorga el Instituto Cervantes. También se llevan a cabo cursos a medida para instituciones como la Universidad de Cambridge u otros centros docentes internacionales.

De igual forma se halla en este edificio el Instituto Camoes, una institución oficial portuguesa que trata de difundir el conocimiento de la lengua y la cultura lusa.

Tal y como se expresó cuando se tomó la decisión de su cierre, la idea es que en Cáceres este edificio pueda aprovechar su posición estratégica en el centro de la ciudad para convertirse en una especie de centro cultural. Aunque aún no ha trascendido cuál será su uso concreto, el vicerrector de extensión universitaria Juan Carlos Iglesias destacaba el pasado mes de julio que se contempla el desarrollo de exposiciones en el salón de actos. También se valoraba la posibilidad de hacer conciertos al aire libre en los jardines del recinto, un lugar habitualmente muy transitado ya que una parte del edificio la ocupa el colegio público Prácticas, en donde estudian cerca de 450 alumnos de educación Infantil y Primaria.