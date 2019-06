Despiden al conductor de un coche fúnebre en Cáceres por poner música festiva Un chófer funerario sin relación con el caso de Cáceres. / Hoy El chófer, que también fumó, llevaba a la hija del difunto desde la capital hasta Valencia de Alcántara durantela noche de Navidad N. R. P. Viernes, 28 junio 2019, 21:45

El conductor de un coche funerario fue despedido en enero por poner música festiva cuando llevaba a un fallecido y a la hija del mismo en su vehículo. El trayecto que le hizo perder su empleo tuvo lugar la noche de Navidad entre Cáceres y Valencia de Alcántara.

Los hechos han salido a la luz porque el afectado recurrió su despido, pero el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres le ha dado la razón a la empresa y lo considera procedente «por una grave falta de desconsideración y respeto que no se puede permitir a los empleados de este sector».

Entre los argumentos más llamativos del juez hay una crítica al tipo de canciones que escogió el conductor. «Poner música durante todo es trayecto, o más correctamente, imponerla, veja a la hija del difunto. Y no estamos hablando del Réquiem de Mozart, de La pasión según San Mateo de Bach o de Las siete palabras de Cristo en Cruz de Schütz, sino de alguna algarabía popular idónea para el esparcimiento y la distracción legítimo en otras circunstancias».

En sus conclusiones, la sentencia incluso aconseja cómo debe ser el trato de las personas que trabajan en servicios funerarios. «Han de conducirse con discreción, prudencia y cercanía. Han de eludir malas palabras y malos gestos (...). No sirve el argumento de descargo de que la radio tuviese que estar encendida, pues no es cierto, máxime al no usarse para, por ejemplo, oír un informativo ordinario o unas reflexiones de corte religioso».

La sentencia considera hechos probados que el 24 de diciembre de 2018 se produjo una defunción en Cáceres y la familia dispuso que el difunto fuese trasladado a Valencia de Alcántara. El traslado comenzó pasadas las dos de la mañana del 25 de diciembre. Los familiares no tenían suficientes plazas en sus coches para acompañar el cortejo, por lo que pidieron al chófer que una de las hijas del finado le acompañase en el coche fúnebre.

El conductor, en principio, se negó porque la empresa prohíbe que vayan acompañados de personal ajeno al servicio, pero luego cambio de criterio. «Y en tono chulesco le dijo que lo consentiría, pero que llevaría puesta la música del coche y, además, fumaría, lo cuál también estaba prohibido por la empresa», recoge el texto que añade que tras el trayecto la familia presentó inmediatamente una queja a su compañía de seguros y formalizó la misma dos meses después.

Durante el juicio, el responsable de la empresa indicó que el despido se produjo porque, para ellos, es fundamental el trato respetuoso y ético con los familiares y explicó que el despedido había sido amonestado dos meses antes por llevar un fallecido hasta Madrid y olvidar los arreglos florales en Cáceres.

También comparecieron varios trabajadores que apoyaron que su excompañero anunció antes sus condiciones a la familia y una de las hijas del fallecido que aseguró que esas palabras fueron en todo de «recochineo».

La sentencia aún no es firme y contra ella se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.