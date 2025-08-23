HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La cacereña Loli Criado firmaba el pasado martes en el libro de condolencias por José María Saponi. Jorge Rey

Despedidas por escrito a José María Saponi: «Un buen alcalde y una buena persona»

Decenas de cacereños han dejado mensajes en memoria del exregidor en el libro de condolencias instalado en el Palacio de la Isla

C. M.

Cáceres

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:48

El libro de condolencias por la muerte de José María Saponi que al inicio de esta semana permaneció instalado en el Palacio de ... Isla ha recogido los mensajes de decenas de cacereños que han querido despedirse así de quien fue alcalde de Cáceres durante tres legislaturas consecutivas entre los años 1995 y 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

