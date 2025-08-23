Despedidas por escrito a José María Saponi: «Un buen alcalde y una buena persona»

El libro de condolencias por la muerte de José María Saponi que al inicio de esta semana permaneció instalado en el Palacio de ... Isla ha recogido los mensajes de decenas de cacereños que han querido despedirse así de quien fue alcalde de Cáceres durante tres legislaturas consecutivas entre los años 1995 y 2007.

Una de ellas ha sido Loli Criado Navarro, que el martes por la mañana acudió para escribir en libro un mensaje directo y sencillo: «El mejor alcalde que ha tenido Cáceres. Descanse en paz». Esta cacereña de toda la vida da sus razones para tan sentido adiós a Saponi, que era además muy amigo de su padre. «Fue el alcalde de Cáceres desde que yo tenía 20 años hasta que tuve 32, y creo que es el mejor que ha tenido la ciudad porque, además de ser una persona muy cercana, lo modernizó todo y la ciudad mejoró muchísimo con él».

En la línea del mensaje de Loli Criado van muchos de los que ocupan las páginas del libro de condolencias. Es el mismo volumen que ya utilizó el Ayuntamiento tras la muerte en febrero de 2022 de Juan Iglesias Marcelo, alcalde de Cáceres entre 1983 y 1987. En esta ocasión ha permanecido instalado durante dos días en el recibidor del Palacio de la Isla, sobre una mesa con flores blancas y presidido por el retrato oficial de José María Saponi que cuelga habitualmente en los pasillos del ayuntamiento.

«Un buen alcalde y una buena persona». Esta idea, formulada de distintas maneras, es la que más se repite en los mensajes que han dejado los cacereños en el libro de condolencias.

«Un alcalde cercano, accesible y preocupado por Cáceres y los cacereños», dice uno de los últimos mensajes. Varios son de personas que tuvieron ocasión de trabajar junto a Saponi y que, entre otras cosas, dicen guardar de él «un recuerdo imborrable».

También familiares del exalcalde han escrito en el libro. Uno de los más emotivos dice: «Me gustaría tener tu talante conciliador, el no perder las formas y escuchar todas las opiniones. Gracias por haber estado y seguir en nuestras vidas».