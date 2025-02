Patricia de Alvear: «El deseo de mi madre era que su colección fuera para Cáceres y yo lo apoyo»

El fallecimiento el pasado domingo a los 88 años de la galerista Helga de Alvear abre una nueva etapa en el Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre y que se creó como estuche de lujo en el que guardar las más de 3.000 obras ... que fue adquiriendo durante su vida. La coleccionista mantuvo siempre que su muerte no cambiaría las cosas y que todo seguiría como hasta ahora.

Es su hija menor, Patricia de Alvear (son en total tres, junto a Ana y María), la que le dará el relevo en la vicepresidencia del patronato de la Fundación que rige este museo y todas las acciones que se llevan a cabo. Así lo confirma la consejería de Cultura, que añade que se convocará una nueva reunión del patronato «a su debido tiempo y respetando los procesos personales por los que atraviesa la familia en estos momentos».

Consultada Patricia de Alvear por esta nueva situación señala que, aunque todo apunta a que así será «de momento» no lo puede confirmar. «Hasta que no se abra el testamento y nos lo digan no tengo ni idea, no estoy segura», señala. Patricia ya figura, desde antes de la muerte de su madre, como vocal en el patronato. «Yo la representaba», aclara. Ha estado en el museo en una reunión el pasado verano y estaba citada a una nueva en Navidad, a la que no pudo acudir por estar acompañando a su madre en el hospital. Asegura que tiene que conocer mejor en qué consiste este nuevo cargo, algo que comentó con su madre muy de pasada. «Como mi madre estaba bastante bien no hablábamos tanto de eso». Lo que sí remarca es que la colección de Helga se quedará en Cáceres. «Era su colección y ella decidió hacer eso con ello y lógicamente sí, era su deseo, lo apoyo».

Cargo vitalicio

El cargo como vicepresidenta del museo lo ostentaba Helga de Alvear de forma vitalicia. Entre sus responsabilidades estaba la presidencia del Consejo Asesor Artístico «y ejercer las funciones expresamente delegadas por el patronato o su presidente». Los estatutos determinan que la vacante de este cargo «será cubierta por la persona por ella (Helga de Alvear) designada en documento público o privado con firma legitimad notarialmente». La presidencia de la Fundación tiene una duración de cuatro años y recae en la persona titular de la consejería de Cultura, en este caso Victoria Bazaga. También existe el puesto de secretario. El museo lo dirige desde septiembre de 2023 Sandra Guimaraes y su coordinadora es María Jesús Ávila. Hasta el momento se han llevado a cabo dos lotes de donaciones de Helga de Alvear a la Fundación. El primero se entregó en diciembre de 2019 y está compuesto de 207 obras y valorado en 42 millones de euros. El segundo lote, más pequeño, está compuesto por 58 obras de 16 artistas y tiene un valor de algo más de 10 millones de euros. Se efectúo dos años después, en 2021. El resto se donará cuando el almacén, ya terminado y en fase de acondicionamiento, esté abierto.

Patricia, madre de seis hijos, se dedica plenamente a sus cuidados. María de Alvear, la hermana mayor, de 64 años, es compositora y en 2014 recibió el Premio Nacional de Música. La hija mediana, Ana, de 62, es artista contemporánea centrada en el videoarte y gestora cultural.

Patricia está en contacto estrecho con Sandra Guimaraes para la celebración de homenajes a la figura de su madres. «No se va a hacer uno, sino 300.000», señala la hija menor de Helga agradeciendo la atención y el cariño que se le brinda a su madre.

Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que se están buscando elementos de carácter arquitectónico u ornamentales para rendir homenaje a la galerista y que se le dedicará un espacio público en la ciudad.