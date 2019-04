El desdichado Zacarías y el Parador del Carmen

Casi todo lo que sé de periodismo se lo debo, más que a los cinco años en la Facultad de La Complutense de Madrid, al viejo periodista Sanjosé.

Él fue quien me enseñó a escribir sucesos hace más de treinta años. Me vio que después de estar horas recabando información sobre un asesinato, estaba sentado ante una vieja máquina de escribir; fumando un pitillo tras otro, sin ser capaz de empezar a teclear sobre la hoja en blanco. Me dijo, «haz un esquema sobre lo que quieres decir, sobre lo que sabes, y empieza por lo que más te ha impactado, por lo más cercano al crimen, por la muerte... y poco a poco vas contando lo que le rodea. Es como dibujar una espiral desde dentro hacia afuera. Tienes que ser los ojos del lector, te fijas primero en la víctima muerta o herida y, poco a poco, te vas alejando de la escena contando lo que envuelve al crimen». Así empecé a utilizar la técnica que él bautizó como 'La mirada que se aleja'.

También fue él el que me enseñó a vencer mi enfermiza timidez, que me hacía temblar al pensar que debía entrevistar a alguien importante. «No creas que nadie es más que tú – me recalcaba –, piensa que esa persona va al servicio lo mismo que tú. Antes de empezar a temblequear y tartamudear imagínatelo sobre la taza de un váter... así de sencillo». Esa lección la aprendí tan bien que incluso llegué a tutear a un rey cuando no era emérito.

Me enseñó también a escribir reportajes como este. «Lo importante – me recalcaba – es el principio y el final. Tienes que escribir como si fueras un buen torero ante un victorino o un miura. Debes recibir bien a la bestia, dar buenos pases con las palabras y terminar bien, con un desplante torero: recoges la muleta, das la espalda al animal, que está a dos palmos, levantas tu cuerpo varias veces sobre las puntas de los pies y, mirando al público, te vas... dejando al toro, a tu miedo, totalmente vencido».

Por todo esto, porque no está bien que un discípulo se enfade con su maestro, hace tres atardeceres fui a ver al difunto Sanjosé a la iglesia de San Mateo. Como si no hubiera pasado nada entre nosotros, volvimos a pasear por la Ciudad Monumental. Le agradecí el que me hubiera hablado de La Chicuela y le pregunté qué era el Parador del Carmen, el que regentó Juan Pérez Pérez, el padre de la Chicuela.

Paseando por la calle de la Amargura y luego por la de la Gloria, como otras veces, me explicó que el Parador del Carmen fue como la primera estación de autobuses de Cáceres, que estaba a finales del siglo XIX a la derecha de donde ahora está la Cruz de los Caídos. Me dijo que hay una fotografía de 1905, de la visita del rey Alfonso XIII a Cáceres, en donde ya aparece ese edificio al lado de un cartel con el nombre de Cáceres, ya que ahí empezaba o terminaba la ciudad. Poco más había en lo que ahora es Cánovas y la avenida de España, que el Hospital Provincial y el asilo de las Hermanitas de los Pobres.

El Parador tenía posada y una taberna, de la que se conserva una fotografía de parroquianos en bancos de madera, junto a gallinas sueltas. En este lugar, con el tiempo, se puso la churrería Ruiz, y también un hombre con un carrito, al que llamaban Juanito, El Chochero.

En el Parador del Carmen estaban los talleres Martín, cuyo nombre se publicaba en el Diario HOY en los años sesenta cuando estaba de guardia; porque entonces, como si fueran farmacias, también había talleres de guardia.

En este lugar había gente que trabajaba de maletero, dedicándose a llevar a mano o en carretilla el equipaje de los viajeros a los hoteles o casas en los que se iban a hospedar. Uno de ellos fue un hombre muy popular en Cáceres: Zacarías Sabino Gómez, que nació en Brozas en 1921 y en los años cuarenta empezó a cargar bultos y maletas en la estación de tren, que estaba en Los Fratres, y en el Parador del Carmen, en donde dormía en una habitación.

El Parador del Carmen murió cuando el 20 de julio de 1963 se inauguró en la calle Gil Cordero, en la carretera de Salamanca, una nueva estación de autobuses que pronto se quedó pequeña.

El viejo periodista, que conoció a Zacarías, me comentó que a principios del año 1976 se tiró totalmente el Parador del Carmen, levantando ahí Pinilla bloques de viviendas: lo que ahora se llama el Edificio El Carmen. También se derrumbó la vida y el sustento de Zacarías. En 1973 él era uno de los tres maleteros que aún había, cuando en 1963 estaban 43 registrados para poder ejercer como tales. Los taxis les dejaron sin trabajo y la mayoría emigró. Zacarías se convirtió en mendigo, acompañándole una historia de desamor: se aseguraba que se había casado y que al día siguiente su mujer le abandonó. Dormía en los bancos de la entonces nueva estación y un día decidió que le tenía que matar lo mismo que le había dado para vivir. Fue en enero de 1976, justo cuando se tiraban las ruinas de El Parador. Zacarías se echó delante del coche de Ceclavín cuando abandonaba la estación. El conductor pudo parar a tiempo, y los que conocían a Zacarías fueron en su ayuda, contando que lloraba como un niño. Le ingresaron en el Psiquiátrico de Plasencia, de donde de vez en cuando volvía a su Cáceres, a pasear su soledad apoyado en una muleta, tapando su cuerpo enjuto con un gastado gabán y la cabeza con un extraño gorro con orejeras. Volvió al Psiquiátrico de Plasencia, ciudad en la que murió el 21 de septiembre de 1989, con 68 años.

La Estación de Gil Cordero desapareció para convertirse en el enorme Edificio Europa. Construyéndose frente a la estación de tren una moderna Estación de Autobuses que se inauguró en 1987.

La verdad es que casi todo lo que sé de Cáceres se lo debo a Sanjosé. Cuando heredé su biblioteca extremeña vi en un libro de Publio Hurtado una frase que me escribió antes de morir, allá por el 2008. Él, que igual que Zacarías tuvo mala suerte con amores terrenales, me dejó esta dedicatoria: «Para querer algo, hay que conocerlo. Que todos estos libros te ayuden a amar más a Cáceres, a Extremadura; porque el amor a esta tierra, amigo mío, es un amor que, de verdad, merece la pena».