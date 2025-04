«El descuento en los abonos del autobús en Cáceres debería ser permanente»

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 2 de septiembre 2022, 07:25 Comenta Compartir

Alegría entre los usuarios habituales del autobús urbano y cierto desconocimiento entre los viajeros ocasionales. Esa era la atmósfera en el estreno ayer de la rebaja del 30% en las tarifas de este transporte público, una medida que se enmarca en la estrategia del Gobierno de España para aminorar el efecto de la subida del coste energético en la economía doméstica.

Este descuento se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre, cuatro meses en total, algo que para Rocío Cabeza, una de las usuarias que esperaba ayer en la parada de Múltiples la línea 8 debería prolongarse. «Son solo unos meses y estaría bien que fuera permanente o durara más, esto le viene bien a la economía». Ella saca la tarjeta de 10 viajes. «Solo vengo dos días a la semana al centro, pero es un ahorro». En septiembre tendrá que recargar dos veces su abono con 10 viajes. Por lo que antes le costaba 16 euros ahora pagará 11,20. Según su percepción cada vez más personas utilizan el autobús en la ciudad. «Mis compañeras de trabajo sí, es una forma de evitar la pérdida de tiempo al aparcar y de ahorrar en gasolina», explica esta trabajadora del hotel Alcántara. Para ella el servicio es perfecto. «La aplicación funciona muy bien, yo la consulto y los autobuses llegan puntuales».

«Solo vengo dos días de la semana al centro, pero supone un ahorro» Rocío cabeza Bonobús

«A partir de ahora creo que puede ser interesante sacarme un abono» CELIA LÓPEZ Billete sencillo

Pilar Sánchez también es una es usuaria habitual del autobús urbano, vive en Mejostilla y acude el centro a diario para trabajar. «Utilizo la tarjeta mensual porque lo cojo al menos dos veces al día, aunque a veces son cuatro y me ahorro bastante, este mes casi nueve euros, está muy bien, es una pequeña ayuda, pero algo compensará». Sobre la posibilidad de que el transporte llegara a ser gratis para todos los usuarios, como sugirió recientemente el alcalde Luis Salaya, esta viajera señala que sería algo muy costoso para las arcas municipales. Para afrontar la rebaja del 30% el gobierno municipal va a solicitar 287.615,96 euros al Gobierno de España.

Billete sencillo

Entre los que aún no estaban muy informados de la medida estaba Manuel Rodríguez. «Suelo coger el autobús, pero no tengo tarjeta y no sabía que había rebaja», explicaba al vuelo antes de subirse a su bus. La rebaja llega al bonobús, el bono combinado, los pases de beneficiarios del IMAS, el bono de familia numerosa general y el abono de la tarjeta mensual. El sencillo sigue costando 1,10. La rebaja es también un incentivo para que los viajeros ocasionales se saquen la tarjeta y puedan aprovechar los descuentos. Es lo que le pasa a Celia López, de 22 años y que vive en los Castellanos. «Lo cojo a veces, pero no habitualmente, saco el sencillo normal pero ahora igual sí que me saco la tarjeta». Ella se enteró por la familia, por sus hermanos, de la existencia de estos descuentos.

«No tengo tarjeta y no sabía que había rebaja, pero me parece buena idea» manuel rodríguez Billete sencillo

«Ahorro casi nueve euros al mes, es una pequeña ayuda pero algo compensará» PILAR SÁNCHEZ Abono mensual

La lectura política tampoco faltaba ayer en la parada de autobuses de Múltiples. La hacía un usuario habitual, de 87 años, a quien este recurso de transportes le evita tener que coger el coche, que solamente utiliza puntualmente «porque tengo mucha edad». «Me da la impresión de que es un tema político de cara a las elecciones, los trenes de cercanías, las rebajas del autobús...yo pagaba 8 euros por el bono de 10 viajes y ahora 5,60, pues son dos y pico, bueno», reflexiona con vigor este hombre antes de irse a Macondo en una línea 4 que llega como un clavo a la parada de Múltples.

La jornada se desarrolló ayer sin incidencias, tal y como indicó el concejal de Infraestructuras Andrés Licerán. Aunque hubo movimiento en la web de la empresa adjudicatara Subus no se produjo colapso, aunque la cita previa para conseguir la tarjeta mensual ya se está dando para la semana que viene.

La tarjeta de transportes puede adquirirse en las oficinas de Subus, en la avenida de la Hispanidad 61 y pueden recargarse en este espacio, por Internet o en los autobuses. Además del 30% de rebaja para toda la población que se aprobó el pasado miércoles en Pleno Municipal, los menores de 16 años que lo soliciten cuentan con una tarjeta gratuita.