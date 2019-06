Descerebrados

Es el concepto que algunos deben tener de nosotros, los ciudadanos comunes. Que somos idiotas, sin cerebro, sin capacidad de razonar. Sólo así se puede entender que sigan y sigan diciendo barbaridades, insultos a la inteligencia y burdas mentiras como puños (y sin pestañear). De verdad que esa actitud de una parte de nuestros políticos me hace sentir vergüenza. Sí, siento vergüenza porque durante años participé de un modo activo en la política. Tenía un cargo público (eso por lo que algunos asestan puñaladas traperas a otros). ¡Horror!, ¿qué habrán pensado de mí los que me conocen?

En fin, al menos en nuestra ciudad las negociaciones, enrevesadas en muchos momentos, han acabado siendo razonables, coherentes y se ha podido constituir una nueva corporación, de la que me gusta, sobre todo, que la presida alguien de la generación de mis hijos.

La mentira no es exclusiva de la clase política; nos engañan las entidades financieras, algunos medios de comunicación, las redes sociales y, ¡cómo no!, las grandes empresas multinacionales. Acabamos de recibir la importantísima noticia -magnífica, creo- de la declaración de La Siberia extremeña como Reserva de la Biosfera. Y, casi al mismo tiempo, salta de nuevo, otra absolutamente negativa.

Ya nos están 'vendiendo' que las enormes reservas de litio en La Montaña, nos van a hacer ricos a todos. Lloverán los millones y se crearán tantos puestos de trabajo que se acabará el paro en Extremadura, etc., etc. Total, es hacer unos cuantos agujeritos para extraer unos millones de toneladas de litio, que no afectarán casi nada a los espacios protegidos de La Montaña ni a la cercanísima ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sabemos que es mentira, pero moverán Roma con Santiago para conseguirlo. Y si eso ocurre, me temo que tendremos que irnos a vivir a otra parte.

Que no nos mientan más. Y preparémonos para la lucha: hay que salvar La Montaña. ¡Feliz verano!