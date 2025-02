«No se descarta abrir las cuevas del Carrucho de Cáceres al turismo, es una opción»

El subsuelo calcáreo de Cáceres, el Calerizo, es una rica zona geológica que aporta innumerables pistas para conocer mejor el pasado de la ciudad. Las cuevas de Maltravieso, que alberga las pinturas rupestres más antiguas del mundo, Santa Ana y el Conejar, además del hallazgo ... en 2019 durante las obras de la Ronda Sureste de las grutas del Carrucho son los hitos más destacados.

La Asociación Amigos de la Ribera del Marco y La Plataforma Calerizo masa de Agua organizaron ayer en la Biblioteca Pública una charla coloquio sobre los tesoros arqueológicos de este espacio. Allí anunciaron una campaña de 'crowdfunding' para continuar con la plantación de árboles en el entorno de la Ronda Sureste.

En la charla, el arqueólogo de la Junta Hipólito Collado aportó su visión como uno de los máximos entendidos de la zona, detallando prolijamente el descubrimiento más reciente, las cuevas del Carrucho, que cuenta con dos cavidades, una de tres metros y medio y un espacio principal de más de diez. En la segunda hay más galerías y en ella se han encontrado algunos restos óseos y un resto lítico.

El encaje de estas cuevas en el patrimonio de la ciudad es una de las grandes incógnitas hasta ahora. Actualmente permanecen cerradas y conservadas, aunque, tal y como señala Hipólito Collado, están accesibles. La carretera se hizo pero se dejó un acceso para poder bajar a estas cavidades. «Lo que se pueda hacer con ellas es un tema que tendrá que abordar la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres». ¿Podrían ser visitables y ampliarse así el circuito turístico de la ciudad? Hipólito Collado indica que «no se descarta» y precisa que el propietario es el Ayuntamiento de Cáceres. «Lo importante era salvarla, algo que ya se ha conseguido, ahora toca plantearse qué se puede hacer, opciones puede haber muchas, ahora estamos en una fase nueva y hay que abordar si se puede hacer algún proyecto de investigación, de puesta en valor de esas cavidades, aunque todo va con su ritmo y con sus pasos».

Hasta ahora los trabajos que se han llevado a cabo en esta cavidad han sido estudios geológicos y geotécnicos para determinar cómo podía afectar la carretera a la propia cueva. «Se ha trabajado desde el punto de vista no solo del Patrimonio sino también de la gestión para que se conservara un patrimonio geológico que tiene un gran valor, en otras circunstancias tal vez no se hubiera podido conservar, pero en esta ocasión todo el mundo trabajó para priorizar este aspecto, era importante, ha habido que trabajar mucho para poder preservarlas, ese fue el primer reto».

Sobre la investigación de la cueva de Maltravieso para medir los efectos de las visitas en la conservación de las pinturas rupestres que quedó parada por la pandemia, Collado indicó que no se retomarán «hasta que no volvamos a una normalidad de verdad y no tengamos que volver para atrás, hasta ese momento no podemos saber cuando se retomarán las visitas».

Lo que parece complicado es que vuelva a abrirse esta cueva a la investigación. En 2008 se cerró para evitar que se degradaran las pinturas rupestres, a las que los últimos estudios datan en una antigüedad de 66.700 años. Collado destaca que bases de datos como Handpass, en las que están digitalizados estos restos, permiten el acceso virtual de manera digital y sin necesidad de entrar en la cueva.