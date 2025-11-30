HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?
Bloque de pisos ubicado a la altura del número 6 de la calle Río Tíber, situada en el barrio de Aldea Moret. Google

Sucesos

Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos

Técnicos del Ayuntamiento y patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:39

Ocho familias de un mismo bloque de viviendas de Cáceres han sido desalojadas en la noche de este domingo por el riesgo de derrumbe que sufre la fachada de esos pisos. El inmueble afectado se ubica en el número 6 de la calle Río Tíber, vía situada en el barrio de Aldea Moret.

Según confirman fuentes del Consistorio a HOY, técnicos del Ayuntamiento y patrullas de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos. Allí han confirmado los desprendimientos en la fachada y el riesgo de colapso.

Tras constatar el peligro de colapso de esa parte del revestimiento del edificio, se ha optado por el desalojo de ocho viviendas. Cinco de las familias evacuadas pasarán la noche en casas de familiares y amigos. Las otras tres han sido realojadas por el Ayuntamiento al no contar con un entorno familiar que les puedan ayudar ni proporcionar un lugar donde pasar la noche. «A esas familias se les ha proporcionado alojamiento en espacios hoteleros de la ciudad», indican las mismas fuentes del Consistorio cacereño.

Además, la calle Río Tíber ha sido cortada al tráfico, despejándose la zona de vehículos. Sólo se permite el acceso a los automóviles que tengan que entrar a garajes ubicados en esta vía.

Este lunes continuará la inspección urbanística del edificio.

