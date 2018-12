Depuradora, conexión de autovías y la muralla, en lista de espera para Cáceres en 2019 Zona de La Cañada y la rotonda del ferial donde estaba prevista la conexión del nuevo vial. :: a. méndez El Ayuntamiento critica que el Gobierno central está «ralentizando» o suprimiendo actuaciones que estaban en marcha y que afectan a la ciudad MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 29 diciembre 2018, 10:25

El 8 de febrero pasado, el ministro de Fomento se plantó con la alcaldesa en la sala de prensa del Ayuntamiento y anunció que la conexión de las dos autovías que pasan por Cáceres tenía listo el proyecto para su declaración de impacto ambiental. También alabó la gestión de la alcaldesa en relación a la muralla e incluso la invitó a acudir a una próxima convocatoria que facilitaría la financiación.

No ha pasado ni un año y casi todo ha cambiado. Nevado sigue siendo alcaldesa, pero el ministro, Íñigo de la Serna, ya no es ministro y el Gobierno central, que era el del PP, ahora ejerce su labor en la oposición. La variante sur, es decir, la conexión entre la Autovía de la Plata (A-66) y la Autovía Cáceres-Trujillo (A-58) sigue a la espera. No ha vuelto a haber noticias y se suma a la lista de asuntos pendientes que tiene con Cáceres el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. En esa relación también estarían la muralla, a la espera de una segunda fase de intervención, y la ampliación de la estación depuradora.

En los últimos días se ha conocido el inicio del proceso de expropiaciones de Adif para el ramal de la conexión sur de Cáceres. El levantamiento de actas será el 8 de febrero en el Consistorio. Rafael Mateos, portavoz municipal, señaló ayer que la modificación del proyecto básico de construcción de la plataforma de alta velocidad a su paso por la ciudad confirma que no se ejecutará el vial entre La Cañada y la rotonda del ferial que el anterior gobierno central había garantizado al Ayuntamiento.

La concejala de Infraestructuras, Montaña Jiménez, lo anunció en el pleno en junio pero posteriormente desde Adif se aclaró que esa actuación no era segura por razones presupuestarias. «Condenan a La Cañada a seguir en la actual situación. Ese barrio ya lo diseñó la Junta sin conexión con la ciudad y el vial pretendía solucionar ese problema. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez lo descarta y mantendrá aislado a un barrio que nació de espaldas a Cáceres», critica el portavoz municipal.

En el Ejecutivo de Elena Nevado temen que esta situación se extienda a otros proyectos pendientes en la ciudad. Mateos lamenta el papel del grupo municipal socialista y su portavoz Luis Salaya, que se reunió con responsables de Adif y ratificó que ese vial no se construiría. «Salaya se convirtió en el portavoz del Ministerio de Fomento cuando confirmó que no habrá vial», se queja Mateos.

Lo que vino a decir Salaya, no obstante, fue que el Gobierno local nunca tuvo garantías de que esa infraestructura se fuese a realizar. El debate político se extiende y en año electoral aún más. En 2019, la ciudad está pendiente de la conexión de las dos autovías y espera poder iniciar con unos 700.000 euros del 1,5 por ciento cultural de Fomento la rehabilitación de la muralla.

En el Ayuntamiento se cree que el Gobierno central del PSOE está «ralentizando» las inversiones que tiene pendientes en Cáceres. «Ha habido que esperar durante meses», se apunta en relación a la primera fase de la muralla. De la segunda aún no hay noticias. Lo mismo que ocurre con la variante sur. El estudio de alternativas para conectar las autovías entró en el Ministerio para la Transición Ecológica cuando ni siquiera se llamaba así, en marzo pasado. Lo presentó la Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento. En el presupuesto de 2018 aparecía un millón de euros.

También se está a la espera de la ampliación de la estación depuradora. Una ambiciosa actuación que ronda los 50 millones de euros pero que sigue sin avances claros, con la documentación ambiental por resolver. En este caso el expediente se tramitó el pasado junio. Las consultas a los interesados se iniciaron en 2016. Sí se ha aprobado ya el proyecto de la nueva estación ferroviaria. Adif quiere sacarlo a licitación en breve, pero ya se han saltado varias veces los plazos.