«El deporte le cambia la vida a cualquiera» Kini Carrasco ayer en la calle San Pedro de Alcántara, donde se situará la meta el domingo. :: a. méndez La V Carrera Solidaria del paratriatleta cacereño Kini Carrasco espera congregar este domingo a 600 participantes LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Jueves, 3 octubre 2019, 08:46

No cabe duda de que para el paratriatleta cacereño Kini Carrasco el deporte es su vida. Y tiene claro que es la «mejor» medicina que hay, afirma parafraseando al ex jugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán. «Creo que el deporte nos hace más fuertes, tanto emocional como físicamente», sostiene este deportista internacional, que esta semana está inmerso en la organización de la V Carrera Popular que lleva su nombre. Se disputará el próximo domingo con el patrocinio del Diario HOY.

Carrasco resalta a este medio los valores que, a su juicio, aporta el deporte a quienes lo practican y asegura que, para bien, «puede cambiarle la vida a cualquiera». «Te da unos valores que quizás otras cosas no te dan: como el valor de superación, la lucha constante y la mejora personal, y eso es trasladable a cualquier ámbito de la vida».

El deportista cacereño empezó en 1988 participando en la Paraolimpiada de Seúl. Después de esa, vinieron las de Barcelona y Sidney, y desde el 2009 compite en paratriatlón, una disciplina que incluye, por este orden, agua, bicicleta y carrera, y en la que ha logrado 57 trofeos internacionales.

Se celebrarán tres pruebas de dos y medio, cinco y 10 kilómetros y lo recaudado será para Juegaterapia

Sin embargo, los títulos y triunfos deportivos no son los que colman de orgullo personal a Carrasco, que declara no competir para ganar sino «por la satisfacción de ir mejorando día a día». «Hay cosas que te dan más satisfaccción que esos trofeos que ganas, como puede ser el que me hayan nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cáceres. Esas cosas son las que la gente te regala porque cree que has hecho una labor buena por tu ciudad».

Carrasco se dedica de forma profesional a preparar físicamente a otros. Es entrenador personal porque del deporte «no se vive», pero su entrenamiento es diario y «constante». «Ya lo hacemos una forma de vida y solemos buscarnos huequitos para entrenar porque sabes que tienes que tener dos o tres horas, sobre todo cuando el deporte no te da para vivir de esto y tienes que trabajar, así es un poquito más sacrificado», precisa.

La prueba del próximo día 6 de octubre espera congregar en Cáceres a unos 600 corredores, un centenar más que el pasado año, tanto de Extremadura como de fuera de la región. El paratriatleta siente devoción por la tierra que le vio nacer y considera que celebrar la carrera aquí «es una buena manera de dar a conocer nuestra ciudad a través del deporte porque viene mucha gente de fuera».

Las inscripciones están abiertas hasta mañana a las 12. Se ha trazado un circuito urbano de cinco kilómetros que discurre por las principales vías de la ciudad, con la partida en la avenida de España y la meta en San Pedro de Alcántara. Habrá una carrera de dos kilómetros y medio para quienes deseen participar sin competir, otra de cinco y una tercera de diez kilómetros, con dos vueltas al recorrido. La salida será única a las 11.00 de la mañana y los trofeos se entregarán sobre las 13.30 horas.

Niños con cáncer

La carrera, consolidada en su quinta edición con alrededor de 30 empresas locales volcadas en ella, tiene carácter solidario. 'Corre por la sonrisa de un niño' es el lema de esta iniciativa con la que Carrasco quiere aportar su granito de arena desde su ciudad -a través de la Fundación Juegaterapia- a la recuperación de los niños que están recibiendo tratamiento de quimioterapia.

«Una enfermedad tan grave como es el cáncer y que tengan que soportar sus efectos unos niños me llamó la atención. Pero fue, sobre todo, cómo se la toman, los luchadores que son y la manera en que la afrontan», señala. Ha elegido Juegaterapia para donar la recaudación «por la labor de la Fundación haciendo auténticas virguerías en hospitales, que diseña jardines en terrazas o transforma quirófanos en naves especiales para que los niños se sientan como en casa», ilustra.

El pasado domingo fue el último día que Kini Carrasco regresaba con un nuevo título que sumar a su larga lista, proclamándose campeón de España de su categoría en Galicia. Los éxitos de este domingo se los llevarán otros, los pequeños campeones que se baten contra la dura batalla del cáncer en un hospital.