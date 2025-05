Denuncian a varios menores de un colegio cacereño por ciberacosar a una compañera

Se inventaron una falsa identidad en la red social Instagram, empezaron a interactuar con una compañera de un curso inferior haciéndose pasar por un joven ... e intercambiaron mensajes y fotografías de índole sexual. «El niño supuestamente era de la misma edad, ella entró en el juego y después de un mes y pico hablando empiezan conversaciones de tono erótico con imágenes sexuales».

Pasado un tiempo estas conversaciones las conocen más alumnos en el centro, que ironizan con ellas para mofarse de la adolescente acosada, de 13 años cuando sucedieron los hechos. Lo cuenta la madre de una alumna del primer curso de ESO del colegio San Antonio. Compareció este lunes junto a miembros de la asociación Acoex Cáceres para denunciar el acoso a través de redes sociales de dos alumnas del centro hacia sus hijas. Estas, según explica, crearon un perfil falso al que se añadieron otros alumnos. Además, sufrió un nuevo caso más adelante de una tercera compañera cuando envió una foto suya con un mensaje erótico a un grupo de Whatsapp de fútbol. Denunciado ante la Policía Nacional el caso ha sido archivado por la Fiscalía al ser menores de 14 años y ser ininputables.

La madre quiere dejar constancia del caso y depurar responsabilidades en lo que califica como un caso de acoso a través de las redes. «Mi hija deja de hablar con él, pero por el centro cuando pasea empieza a escuchar el apodo (corazón negro) del chico por el pasillo, y supuestamente era de Mérida». La menor había llegado a enviar una foto falsa de unos pechos. «Empezaron a burlarse de esa foto y a decírselo».

En ese momento, en el mes de noviembre, la alumna empieza a manifestar ansiedad, sin llegar a contar en su casa lo que le pasaba. «Llegamos al mes de enero y a través de una familiar que tiene una amiga en el centro descubro lo que ha pasado, me meto en el ordenador, empiezo a mirar y a encontrar todo esto con mil fotografías, incluso de niños que están dentro del colegio y se han hecho una foto con el pene erecto». Al parecer, según cuenta esta madre, una profesora fue consciente de esta situación pero lo consideró «un conflicto entre niños, sin avisarnos a los padres». El perfil se abrió en el mes de septiembre y fue en noviembre cuando la niña dejó de utilizarlo, pero los comentarios irónicos que se estaban extendiendo por todo el centro escolar. «Ella me llegó a decir que había pensado en suicidarse».

La madre de esta alumna del colegio compareció ayer junto a miembros de la asociación Acoex de lucha contra el acoso para denunciar los hechos y el desentendimiento por parte de este centro concertado, que, según esta madre llegó a abrir el protocolo de acoso escolar pero luego lo cerró.

Reunión

Esta madre pidió una reunión urgente con el centro escolar y puso la denuncia en la Policía Nacional. «El colegio dice que va a informar a inspección, que no saben como funciona el caso». En este ínterin la alumna vuelve a ser acosada, en este caso por una compañera de clase, que envía una foto de esta alumna a un grupo de Whatsapp en la que figura que quiere sexo.

En ninguno de los dos casos, justifica esta madre, el colegio ha tomado las medidas adecuadas. «El colegio no lo considera ciberbullying porque dicen que es un acto de una sola vez, eso es lo que dice el colegio». Aunque el protocolo marca la separación del escolar que ha llevado a cabo el acoso, en este caso no se hizo, señala esta madre, que indica además que la inspección educativa solo había recibido información sobre la foto del equipo de fútbol. Con la dirección de este centro educativo hubo varias reuniones, pero las medidas no fueron adecuadas según la opinión de esta madre.

"Desde el San Antonio se ha ofrecido una colaboración total para resolver estos casos" Juan Carlos Moya Director del San Antonio

Desde el centro educativo se explica a este diario que el centro ha ofrecido "una colaboración total" para resolver estos casos, tal y como indica Juan Carlos Moya, director del San Antonio. En el primero, el del perfil falso, indica que "tanto la tutora como la jefa de estudios han sido diligentes" y han colaborado con la Policía Nacional para aclarar el caso. Sobre el segundo, el de la foto enviada a un grupo de Whatsapp, indica que se pusieron en contacto con la madre de la alumna, a la que se aplicó un castigo, y que pidieron disculpas.