Denuncian al Bingo Estadio de Cáceres por obligar a sus trabajadoras a anunciar un premio en camiseta

La empresa responde que es un contencioso "particular" de una trabajadora descontenta

Aunque la empresa gestora del Bingo Estadio en principio no se había pronunciado sobre este asunto, pese a que HOY había contactado con ella para recabar su punto de vista, este jueves a última hora dio su versión. Defiende que se trata de un contencioso "particular" de la empelada que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo. "La compañía tiene entre sus prioridades el cuidado de todo el equipo y por eso este año pasado hemos recibido el sello Great Place To Work, que confirma que los trabajadores están contentos y orgullos de pertenecer a esta compañía", se lee en un correo electrónico remitido a este diario por su responsable de comunicación. Subraya que "esta es otra acción que ha emprendido una trabajadora por una causa particular y que viene desde que nuestra compañía adquirió este bingo hace un par de años. Está utilizando un tema tan sensible como este con afirmaciones que no son ciertas, con el objetivo de desprestigiar a compañía y obtener rédito en su asunto particular". Considera que "no son ciertas" las afirmaciones que aluden a esa supuesta discriminación. "Las camiseras las llevan todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres y se utiliza como un medio más de publicidad como lo hacen otras compañías muy conocidas". La versión de la trabajadora es que solo a raíz de su denuncia se instó a los hombres a ponerse la camiseta de manga corta. Uno de ellos, no obstante, no lo habría hecho por un problema con la talla. "En ningún momento hemos recibido por parte de ningún otro miembro del equipo ningún comentario al respecto, y como no puede ser de otra manera, la compañía nunca realizará ninguna acción que se pueda considerar ofensiva o discriminatoria", concluye Orenes en su respuesta.