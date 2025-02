Ampliar Imagen de archivo de Rafael Mateos, portavoz del PP en Cáceres.

El PP de Cáceres denuncia caos en Economía y paralización de inversiones por 4,4 millones Rafael Mateos ha explicado que este lunes se tendría que haber convocado la Comisión de Economía, pero no se ha hecho «porque no hay asuntos que tratar y no podemos hacer labor de control»