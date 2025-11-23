HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sorteo el pasado verano de un centenar de vivendas en el Junquillo dentro del plan Habita Extremadura. JORGE REY

La demanda de vivienda pública en Cáceres triplica la oferta lanzada por la Junta

Los trabajos de redacción de las promociones de Vegas del Mocho y Residencial Gredos estarán listos a comienzos de 2026

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El problema de la vivienda y la necesidad de encontrar una casa a precios razonables se deja ver en las cifras de demanda de ... los pisos protegidos ofertados por la Junta de Extremadura en la ciudad dentro del denominado plan Habita. Las viviendas que se construirán cubren solo un tercio de la demanda que existe, o lo que es lo mismo, por cada vivienda prevista hay tres demandantes. Son 544 las viviendas proyectadas para cinco barriadas de la ciudad y hay un total de 1.533 interesados. En concreto se han anunciado 115 viviendas en Nueva Ciudad, 23 viviendas en el Residencial Gredos, 44 en el Residencial Universidad, 162 en Vegas del Mocho y 200 en el Junquillo.

