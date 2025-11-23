La demanda de vivienda pública en Cáceres triplica la oferta lanzada por la Junta

El problema de la vivienda y la necesidad de encontrar una casa a precios razonables se deja ver en las cifras de demanda de ... los pisos protegidos ofertados por la Junta de Extremadura en la ciudad dentro del denominado plan Habita. Las viviendas que se construirán cubren solo un tercio de la demanda que existe, o lo que es lo mismo, por cada vivienda prevista hay tres demandantes. Son 544 las viviendas proyectadas para cinco barriadas de la ciudad y hay un total de 1.533 interesados. En concreto se han anunciado 115 viviendas en Nueva Ciudad, 23 viviendas en el Residencial Gredos, 44 en el Residencial Universidad, 162 en Vegas del Mocho y 200 en el Junquillo.

El lugar en el que se han solicitado un número mayor de viviendas es el Junquillo, en donde ha habido 300 peticiones para las 100 viviendas que quedan de la tercera y cuarta fase. Los de la primera y segunda fase, otro centenar, se sortearon el verano pasado. Hubo 371 personas inscritas.

Le sigue el barrio de Nueva Ciudad. Situado en el Distrito Norte, es una de las áreas de creación más reciente y se encuentra cerca de la zona de Héroes de Baler. Allí un total de 262 personas han llevado a cabo la solicitud para lograr una de las viviendas que se van a construir. El siguiente en el ranking es Vegas del Mocho, que está muy próximo a esta zona, con 260 solicitudes. Es llamativo lo que sucede en el Residencial Universidad y en el Residencial Gredos, los dos puntos en los que la oferta es menor (44 viviendas y 23 viviendas respectivamente) y que han recibido una gran demanda, 285 en total. Por otro lado se han recibido 226 solicitudes que no saben todavía las zonas que solicitan.

La promoción del Junquillo abarca 200 viviendas de las cuales 100 fueron sorteadas el pasado mes de julio

Según se anunció la pasada semana 23 viviendas del Residencial Gredos (calle Arenal) y 81 de Vegas del Mocho (calle san Agustín) empiezan a tomar forma junto a otras de diferentes localidades de Extremadura con la contratación de los trabajos para la redacción de los proyectos de obra. La licitación de los contratos para la redacción de los proyectos supone un nuevo paso para la ejecución de ese plan, aunque su desarrollo dependerá de las decisiones que tome el nuevo Gobierno regional tras las elecciones del próximo 21 de diciembre. El periodo de presentación de solicitudes termina a finales de diciembre y el plazo de ejecución es de un mes y medio, por lo que se estima que los proyectos estarán concluidos a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio. El proyecto de Vegas del Mocho cuenta con una inversión prevista de 11,6 millones (el más abundante de todos los proyectados) mientras que el del residencial Gredos 3,3 millones.

La del Junquillo, aún en proceso, es primera promoción de pisos públicos que se hace en la ciudad después de años. La última que promovió Urvipexsa se inició hace 15 años, en el 2009. Llega en un momento de fuerte crisis de la vivienda y con un aumento generalizado de los precios del alquiler, que han sufrido un incremento del 19% en el último año.

Se trata de pisos de entre 60 y 90 metros cuadrados que contarán con garaje y trastero, según la información que se ha aportado. Su precio oscila entre los 110.00 y los 139.000 euros IVA incluido.

Características

En Cáceres se llevó a cabo en el 2024 una encuesta para medir la aceptación de esta oferta pública de vivienda y hubo un verdadero aluvión de personas interesadas. Para la inscripción como demandante de viviendas públicas hay que poseer nacionalidad española o residencia legal en España, hallarse empadronados en el municipio a que se refiera la demanda, el cual deberá radicar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tener ingresos familiares ponderados inferiores a dos veces el Iprem, declarar responsablemente que cumplen los requisitos para la adjudicación de la vivienda de promoción pública demandada en el municipio donde se hallen empadronados y no hallarse la propia persona demandante ni ningún miembro de su unidad de convivencia, previamente inscrito en este registro.