La demanda en el Hernández Pacheco y Al-Qázeres supera su oferta para la ESO La pérdida de una unidad el pasado curso en el Hernández Pacheco generó protestas. :: hoy Educación calcula que en el curso 2019-20 quedarán 120 plazas libres de las disponibles para Secundaria CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 25 marzo 2019, 08:42

Es el primer cambio importante para los alumnos que terminan el ciclo de Primaria. La llegada al instituto supone una pequeña revolución para niños que, con 11 y 12 años, acceden a un recinto diferente para afrontar la enseñanza Secundaria, un periodo que se extiende por cuatro años más los dos de Bachillerato que les conducirá a la Universidad, por citar el itinerario académico más habitual.

Los IES que tienen más demanda que oferta en la ciudad son el Al-Qázeres y el Hernández Pacheco, que ya han completado su cupo en la primera fase, en la que los escolares eligen entre sus centros de adscripción en función de la zona en la que esté su colegio, según explica la delegada de Educación María Luisa Guillén. 550 alumnos ya han solicitado plaza en este proceso en la ciudad.

FASE DE ADSCRIPCIÓN IES Hernández Pacheco 117 solicitudes para tres líneas, 90 plazas vacantes. IES Al-Qázeres 106 solicitudes para tres líneas, 90 plazas. IES Universidad Laboral 162 solicitudes para un total de 210 plazas vacantes. IES Norba Caesarina 71 alumnos han solicitado plaza para una de las cuatro líneas (120 plazas). IES El Brocense 16 alumnos han solicitado plaza en este centro, que tiene 53 vacantes. IES García Téllez 32 solicitudes para 60 plazas. IES Ágora 47 solicitudes para tres líneas, 90 plazas. IES Virgen de Guadalupe 2-3 solicitudes para una línea. Proceso general Se abre el próximo 3 de abril, hasta el 26.

El IES Hernández Pacheco, situado en la calle Rodríguez de Ledesma, repite como centro donde es mayor la oferta que la demanda en este primer periodo, en el que han recibido 117 solicitudes para 90 plazas vacantes destinadas a 1º de Secundaria. El IES Al-Qázeres es el segundo en el que la demanda y la oferta no cuadran. En concreto hay 106 solicitudes para 90 vacantes. En realidad, el centro que más personas eligen de toda la ciudad es el IES Universidad Laboral, que cuenta con 162 solicitudes, pero la cantidad de plazas que ofrecen, 210, aleja el temor a no cubrir la demanda, que recibe el impacto de barriadas populosas como Mejostilla.

«Todos los alumnos tienen garantizada su plaza» María Luisa Guillén | Educación

Por otro lado, en esta primera fase, en el IES Norba, que cuenta con cuatro líneas (120 plazas disponibles), se han solicitado 71 plazas. En los últimos años El Brocense ha visto muy reducida la demanda por zona de adscripción. Actualmente quedan 53 vacantes, ya que solamente han solicitado plaza en este centro 16 alumnos. En el IES Ágora, situado en el barrio de El Perú, se han solicitado 47 plazas de las tres líneas de las que se dispone. En el García Téllez, por su parte, ha habido 32 solicitudes para 60 plazas.

Es llamativa la situación del IES Virgen de Guadalupe, en donde hay una sola línea para Secundaria y donde solamente ha habido «dos o tres solicitudes». Según la delegada provincial a este centro luego acceden alumnos que no han llevado a cabo el proceso previo de inscripción y que llegan directamente para matricularse. «Estas cifras no son significativas, porque este curso hay un grupo de unos 20 niños, que llegan después».

Proceso general

María Luisa Guillén explica que el día 3 de abril se abre el proceso general, que concluye el próximo 26, y en el que las solicitudes ya pueden hacerse de forma abierta a todos los centros de la ciudad independientemente de la zona en la que se haya cursado la Primaria.

Manda un mensaje de tranquilidad a los padres que no hayan obtenido plaza en este primer proceso. «En principio no salen todas las plazas vacantes, aunque sean 90, por ejemplo, se reserva un número determinado para posibles repetidores». En algunos centros puede que no haya repetidores y esas plazas se pongan a disposición de nuevos alumnos, indica Guillén. Por otro lado es obligatorio reservar dos plazas para niños con necesidades especiales, plazas que, de no cubrirse, también pueden ir dirigidas al sistema ordinario. «Cuando salen las primeras listas quedan como muchos niños fuera, pero al final del proceso casi todos están en el instituto que quieren», remarca. Hablando del curso pasado indica solamente dos alumnos no pudieron optar al centro deseado. «Fueron dos niños del Al-Qázeres».

El año pasado fue muy sonado el proceso que vivió el IES Hernández Pacheco, donde se suprimió la cuarta unidad que se abría cada cuatro cursos. En este caso, en el que posteriormente quedaron más plazas libres de las que se esperaba, se dio el caso de que algunas familias decidieron salir de la lista de espera y coger plaza en otros institutos de otras zonas en el proceso general. Guillén reconoce que pasó eso, pero que se continuó llamando para las plazas que iban quedando libres. «La lista del Pacheco se agotó, y se les llamó en junio». La polémica surgió porque la reubicación natural, por zona, para los alumnos que no puedan entrar en el IES Hernández Pacheco es el IES Ágora, que sí está cercano y el IES Universidad Laboral, en la otra punta de la ciudad. En los dos procesos, el de adscripción y el general, se elaboran listas de espera, dando siempre preferencia a la que se haya elegido a la solicitada en la primera fase. La delegada de Educación subraya que, en todo caso, ningún niño se queda sin plaza pública para estudiar Secundaria y que «la calidad educativa está garantizada en todos los centros».

La bajada de la natalidad hace que cada vez sobren más plazas en el sistema educativo. Para Cáceres se espera que queden vacantes de 100 a 120 plazas. «Son unidades que si no hacen falta no se ponen en marcha». No significa que sobren cuatro unidades, ya que el número de alumnos por aula suele ser menor a 30.

Preferencias

En la lectura de las preferencias de las familias a la hora de elegir centro educativo hay que tener muchos elementos en cuenta, explica la delegada provincial. Pone por ejemplo la situación de El Brocense, que recibe pocas solicitudes en el periodo de adscripción, pero que después se llena. «Está a tope y en el proceso general el año pasado no pudo atender a todas las solicitudes», indica. A los colegios adscritos a la zona 2, el centro de la ciudad, les corresponden los institutos Norba Caesarina, Virgen de Guadalupe y El Brocense. «Son colegios que, excepto el Prácticas, son muy pequeños, como el San Francisco, la Montaña, el Donoso Cortés y el Gabriel y Galán que está adscrito a todas las zonas». Las plazas sobran en un primer momento, cuando se da prioridad al alumnado que corresponde por zona, pero una vez que se abre a todo el alumnado de la ciudad, tanto Norba como Brocense tienen tirón. Alumnos del Delicias, del Dulce Chacón, del Aldana, del Vivero o incluso del Castra Caecilia eligen estos dos institutos del centro. «Moctezuma está adscrito al García Téllez y al Al-Qázeres, pero muchos de ellos en la fase general se van al Norba y al Brocense, pero se van de forma voluntaria, lo eligen». En el proceso general también se cuenta con las plazas de los concertados, que también reciben a niños de colegios públicos.