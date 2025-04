La demanda de almacenaje estimula en Cáceres el negocio de los trasteros de alquiler

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 24 de septiembre 2023, 09:16 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

La cuna o la sillita del primer bebé a la espera del segundo, la bicicleta de montaña, los útiles para practicar distintos hobbies, el material ... excedente de una obra, la piscina desmontable o ropa de otras temporadas que no nos atrevemos a jubilar definitivamente. Nos sobran objetos y nos falta algo muy importante para guardarlos: metros cuadrados. Cáceres no es ajena a una tendencia ya implantada en ciudades de mayor tamaño: proliferan los trasteros comerciales para particulares, que surgen para dar respuesta a esa demanda creciente. Tienen hasta un nombre en inglés: self storage. Durante un tiempo eran más habituales en los polígonos industriales, pero ahora este nuevo negocio se abre paso también en el centro de las ciudades y utiliza locales que llevan un tiempo vacíos y que cobran de esta forma una nueva vida.

Alberto García es el dueño de un espacio en la calle Badajoz con 28 trasteros de distinto tamaño. Decidió habilitar un local familiar al que se le estaba dando otro uso para alquilar pequeños espacios a partir de cinco metros cuadrados. «Las demanda está clara», señala Alberto, que indica que hay dos tipos de clientes, los dueños de pequeños negocios que necesitan espacio extra para guardar su género y también familias o personas que no tienen hueco en su casa para acumular distintos objetos y que no disponen de trastero en su comunidad. Hay casos también en edificios más antiguos, en los que estos están averiados o sufren de humedades o que el contrato de alquiler se firma sin la disponibilidad de uso del trastero. «Los pisos de nueva construcción se hacen con cuartos de almacenaje, pero en fincas más antiguas», valora. En altura En el caso de los trasteros de Alberto García el precio mínimo es de 55 euros por un trastero de unos 5 metros de superficie. La altura es un elemento a tener en cuenta, para poder apilar objetos. García explica que hay diferentes necesidades y que no exige una permanencia mínima, ya que en muchas ocasiones se requiere este espacio extra para el almacenaje de muebles durante una mudanza o una reforma. El mínimo, en este caso, es un mes, y el máximo no está establecido. No demasiado lejos de aquí en la Ronda del Carmen, se trabaja para habilitar un espacio dedicado también a los alquileres de trasteros, que se abrirá en un mes y medio aproximadamente, tal y como explica el promotor de esta iniciativa comercial, que ya se anuncia en este local comercial. Ampliar Luis Ramirez abrirá en 2024 la empresa 'Altraste Albatros'. J.V. ARNELAS En marcha está también la empresa Altraste Albatros, que abrirá a mediados de 2024 en la Madrila. Se trata en este caso de cuartos habilitados con acceso desde la calle. Luis Ramírez es el impulsor de esta empresa, que ya se ha iniciado con éxito en Badajoz. «El perfil normal son personas que a las que se les queda el piso pequeño y necesitan más espacio para guardar distintos enseres», explica. En este caso se requieren cuartos que se encuentren cerca del domicilio, para que haya facilidad a la hora de trasladar los enseres. El proyecto para Cáceres incluye 50 trasteros que podrán alquilarse desde los 35 o 40 euros, estima Ramírez, que subraya también que además de la superficie se tenga en cuenta la altura, que en su caso supera los tres metros y medio. Jorge Civantos también se ha adentrado en este negocio. Acaba de habilitar 14 trasteros en un local con acceso por la calle doctor Marañón, algunos de los cuales dan a la calle Ronda del Carmen. Él considera que todavía es pronto para saber si hay una demanda real y que Cáceres es una ciudad «difícil» en la que todos los cambios sociales llegan con años de retraso. Ofrece solo trasteros para uso doméstico, no para el almacenamiento de materiales profesionales como pintura. En ellos se pueden enchufar arcones para guardar alimentos. Él ve que es una salida a la caída del tejido comercial que ha propiciado Internet. «Solo se mantienen servicios donde es imprescindible la presencialidad como peluquerías, dentistas o gimnasios», reflexiona este autónomo. Una salida al cierre de locales comerciales El experto inmobiliario Tomás Pintor percibe de forma clara la tendencia creciente de adaptar locales para trasteros y ponerlos en alquiler. «Muchos locales comerciales están teniendo ese nuevo uso», explica. «Se han creado 13 en Virgen de Guadalupe, también los hay en la zona del Perú, en Ronda del Carmen o en Camino Llano», enumera Pintor, que señala que uno de los motivos por los cuales este tipo de recintos han emergido en la ciudad es la gran cantidad de locales comerciales vacíos que hay y que están sin actividad, arrasados por los cambios de hábitos de Internet, que azotan el comercio tradicional. ¿Compramos y guardamos cosas por encima de nuestras posibilidades? Pues parece que sí, y que hoy en día casi tan valioso como el contenido es el continente. «Después de la covid se valora mucho tener un espacio grande», indica Pintor. Terrazas y patios sirven para respirar, pero poder guardar todo también es un valor en alza. Aunque la mayor parte de las nuevas promociones cuentan con trasteros, los más antiguos carecen de ellos. «Zonas como Moctezuma o médico Sorapán no tienen». Es habitual también que a la hora de alquilar un piso los propietarios lo hagan sin trastero y sin garaje, dos bienes muy codiciados que en ocasiones siguen en uso aunque la casa esté vacía. Según apunta este experto la necesidad de espacio ha hecho que se lleguen a construir en la parte superior de los garajes una especie de maleteros de obra para aprovechar el volumen y poder guardar lo que nos sobra y que no estorbe en viviendas que se nos van quedando pequeñas poco a poco.

Temas

Cáceres