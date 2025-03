«Si dejo el solomillo para última hora se sube por las nubes»

Ana Hermoso es la presidenta de la Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Feaccu), cuya sede está en la capital cacereña. «Hay ... que hacer las cosas con antelación», recomienda.

«Cuando llegan estas fechas, todo sube. Pero no todo lo hace en la misma proporción. No sube lo mismo el pollo que los chuletones. Y lo mismo ocurre con el pescado. No se encarece igual una bacaladita que una lubina. Todo depende de lo que se vaya a comprar», comenta. En su caso particular, ilustra, los menús navideños que se comen en su casa están protagonizados por merluza, salmón, mejillones rellenos y solomillo.

«Si vas una semana o dos antes de la Nochebuena a hacer la compra, se dispara todo muchísimo. Hay que prevenir antes de curar. Y buscar el sitio más barato y más económico. Y hay que mirar mucho porque la cosa está un poco difícil. La cesta de la compra se ha encarecido muchísimo. Vas con 50 euros y te los gastas en cuatro cosas. Está subiendo todo no mucho, sino muchísimo. Y lo del aceite me tiene enferma. ¿Cómo puede costar un litro de aceite –de oliva– casi diez euros? Eso es inhumano. El aceite es necesario. No sé dónde vamos a ir a parar», se lamenta.

Hermoso ya ha comprado el solomillo para la Nochebuena. «Si lo dejo para última hora se sube por las nubes». La pieza que ha comprado le ha costado a diez euros el kilo. No es ibérico, precisa. «Hay que ir mirando el bolsillo y ajustándose al presupuesto de cada familia», zanja.

Los productos frescos, principalmente la carne y el pescado, son los que más se encarecen en esta cuenta atrás hacia las fechas navideñas, algunos llegan a subir hasta un 25 por ciento.