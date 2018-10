«Que dejen de acosarme y que me manden una oferta escrita»

«Me están machacando desde hace cinco meses, desde junio, para que les dé los animales. Nos están acosando, a mí y a mi familia, con continuas llamadas de teléfono, incluso los domingos por la noche, y hasta han venido varias veces a mi casa, amenazándonos con enviar a la Guardia Civil», afirma Eustaquio Redondo. Él personaliza el acoso en un alto funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, ya que es quien les llama y acude a su casa. «Nosotros lo que queremos es que dejen de acosarme y que me manden una oferta por escrito». Le sorprende que un organismo como la Junta de Extremadura actúe de esta manera, y también le sorprende que no le manden nada por escrito. Redondo ha escrito al presidente de la Junta de Extremadura, a Guillermo Fernández Vara, y se muestra dolorido porque no le ha contestado.

Su mujer, Carmen Rubio, asegura que están agobiando mucho a su marido. «Le están sometiendo a un acoso brutal, todo esto le afecta mucho, y él no está para aguantar todo esto».