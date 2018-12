El Defensor del Paciente califica de «injusta» la decisión de expedientar al traumatólogo en Cáceres Solicita que el expediente disciplinario que se abrirá al profesional «quede sin efecto por cordura» REDACCIÓN Jueves, 6 diciembre 2018, 11:32

La asociación El Defensor del Paciente, que ayer denunció la espera de casi cinco horas entre una treintena de pacientes citados en la consulta de traumatología del San Pedro de Alcántara de Cáceres, califica de «injusta» la decisión del Servicio Extremeño de Salud de abrir un expediente disciplinario al traumatólogo por no avisar de la ausencia de la enfermera.

Solicita que el expediente «quede sin efecto por cordura» y apunta la responsabilidad hacia el gerente del hospital. «El médico no tiene porqué hacer el trabajo que no le corresponde ni es culpable de la falta de personal de enfermería», señala en un escrito que remiten al consejero de Sanidad, José María Vergeles, y a los medios.

Además, señala que «hay situaciones de bajas o vacaciones y no se cubren los puestos» y ello no puede achacarse a los profesionales, sino a la organización. «Esta vara de medir ni es justa ni debe expedientar a los profesionales que no tienen los medios», abunda el escrito. El Defensor del Paciente, prosigue, no quiere ni debe denunciar una injusticia para que se haga otra. «Denunciamos para que se subsanen los déficit de asistencia y se den citas rápidas. La aglomeración de pacientes en una consulta tampoco es responsabilidad de los trabajadores y que sepamos hay mas 5000 paciente esperando para citas de traumatología», concluye la nota.