La defensa ve poco sólidas las pruebas tras los testimonios por el robo de Atrio en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 26 de agosto 2022, 07:17 | Actualizado 09:06h.

«No hay pruebas directas, solo indicios que no tienen solidez, no hay motivos para ir a juicio, si no fuera tan mediático se archivaría». ... Así de contundente se mostraba ayer Sylvia Córdoba, la abogada defensora de Priscila Lara Guevara y Constantín Gabril Dumitru, los detenidos como presuntos autores del robo de las 45 botellas de la bodega de Atrio con un valor de 1.648.500 euros, según la estimación de la Policía Nacional.

Córdoba hizo estas declaraciones este jueves, después de que los trabajadores de Atrio que estaban en este establecimiento la noche del 26 de octubre, cuando se pudo producir el robo, declararan como testigos a petición de la defensa en el Juzgado número 4, encargado de la instrucción de este caso. También acudió la directora del hotel en la que fue la segunda y última jornada de declaraciones de testigos. En la primera, el miércoles, prestaron testimonio Toño Pérez y José Polo, los dueños de Atrio. Centrada su defensa en recalcular el valor real de las 45 botellas, Córdoba no descarta pedir a la jueza de instrucción nuevas pruebas. «Lo estamos valorando», indicó, reservándose detallar en qué consistirían. Noticia Relacionada PODCAST | La tentación líquida Descripciones Sobre los testimonios de los empleados reseñó algunas pequeñas discrepancias en la descripción física de los detenidos, como por ejemplo la estatura. Un trabajador consideró que Constantín Gabril podía llegar a medir 1.80, algo que no se ajusta a la realidad. «También había distintos criterios a la hora de valorar si hablaban bien o no el inglés, unos decían que sí, otros que no». La versión policial tras la detención de los acusados indicaba que estos habían visitado el restaurante Atrio en tres ocasiones antes de llevar a cabo el robo. Pero, según asegura Sylvia Córdoba, los empleados testificaron ayer que no les habían visto previamente por el restaurante. A juicio de la letrada el suceso ha pasado factura emocional a los trabajadores de este establecimiento de lujo. «Algunos no podían ni ver las imágenes del robo». No mostraron nerviosismo ante la jueza, pese a ser una situación insólita para ellos. No hay noticias por ahora sobre el recurso que ha presentado Sylvia Córdoba tras denegar la jueza la salida de sus defendidos de la prisión de Cáceres, en donde ingresaron el 4 de agosto tras ser detenidos el 18 de julio en Croacia. El estado de salud de la detenida y la exposición mediática del caso justifican esta medida, según la abogada.

