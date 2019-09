Decrecimiento no

Septiembre llegó y, si te descuidas, tienes ocupados todos los fines de semana con reuniones para organizar, viajes a ese sitio que tenías que haber ido en agosto y, con un poco de suerte, alguna fiesta de cumpleaños o una boda. De lunes a jueves, lo habitual. ¿Quién se puede quejar?

En fin, sin necesidad de investigar a fondo te encuentras con un mes complicado porque además están esas serpientes de verano que nos han hecho imposible ver un telediario entero: las elecciones, los fuegos o las 'memorias' de éste o aquél o las del último Duque de Alba.

Pero en estas fechas con mucha fatiga por el calor, hay algunas palomas y un rabilargo que me han enviado whatsapp escritos a pico descubierto con mensajes demoledores, como el del progreso tecnológico y las carreras de Humanidades de Negroponte, que requieren una respuesta personal para orientarnos en la vida que ahora empieza. Por ejemplo, si has estado por ahí estarás de acuerdo en que es preciso reducir el turismo de masas sobre todo al Everest o al desierto de Gobi, pues lo de Portugal y Andalucía lo tenemos dominado; no solo hay que reducir el consumo de alcohol y tabaco sino el número de horas trabajadas inventando proyectos creativos para el ocio. Por eso no me agrada la palabra 'decrecimiento' pues hay otras acciones y facultades que debieran crecer al unísono, llueva o haga calor, seamos lentos, pero no perezosos, para la lectura, las amistades y las tertulias; tenemos un ejemplo espantoso de decrecimiento real, el que nos da el hecho de que en los diez puestos más oídos de canciones de este año limitamos la música a cuatro notas de reggaetón. Y esto a pesar de los conservatorios y los amigos de los conciertos de las orquestas autonómicas. Una pena. Nuestro espíritu aventurero clásico desde Marco Polo, Colón y los hermanos Pinzones, hay que retomarlo. Ellos no tenían que controlar el consumo de proteínas animales en sus aventuras trasatlánticas, ni los medicamentos. Puro tasajo eran. Nosotros, gordos.

Bueno, bueno, lo cierto es, dicen los científicos que si incluimos estas sanas costumbres en nuestra vida nos lo agradecerá la biosfera y probablemente también los riñones, el hígado y las mariposas del alma que buscaba Ramón y Cajal en el cerebro entre neurona y neurona.