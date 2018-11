«Decidí cambiar toda mi vida para dedicarme a la ilustración» Mar Azabal en Nueva York, donde recibió su premio. :: hoy Mar Azabal Coautora de Ayobami, obra premiada por el New York Times Licenciada en Geografía y especializada en Archivística, la autora cacereña dio un giro profesional para dar alas a su creatividad CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 26 noviembre 2018, 07:56

Una llamada de la escritora Pilar López Ávila le embarcó en un proyecto que le ha llenado de alegría y que supone todo un impulso para su carrera. Mar Azabal (Cáceres, 1975) fue la encargada de poner rostro y vida al mundo de Ayobami, la niña protagonista de la obra seleccionada junto a otras nueve por el periódico estadounidense New York Times y la biblioteca de Nueva York como los mejores álbumes ilustrados infantiles del año. El pasado jueves Mar Azabal recibió en la ciudad estadounidense este premio, rodeada del resto de seleccionados, un ramillete multicultural que pone en todo lo alto a la ilustración infantil. Ayobami y el nombre de los animales (Editorial Cuento de Luz) vuela ya propagando su generoso mensaje de amor a la naturaleza y a la escuela.

-¿Cómo recibió este premio?

-Me lo notifican sin podérselo contar a nadie, ni siquiera a Pilar. Solo tengo que confirmar que voy a asistir a recogerlo. Cuando ya saltó la noticia fue cuando compartimos la emoción, fue un momento muy bonito.

-¿Cómo surge este libro?

-Es Pilar la que se pone en contacto conmigo, al ser las dos cacereñas. Ella me conoce por las redes sociales, me manda la historia y me parece una temática muy bonita y decido hacerlo. Como en ese momento no teníamos editorial lo hice de una forma muy relajada y gratificante. Fui probando técnicas, fui metiendo papel, acuarela.

-La historia es muy completa, aborda el mundo de la mujer, la importancia de la escuela y tiene una trama muy entretenida.

-Pilar crea la historia con una protagonista femenina, y ese es un punto muy importante, la reivindicación del papel de una mujer que tiene ganas de aprender y superarse. Es importante la reivindicación del acceso a la educación, algo que yo reflejo en la ilustración, ya que la niña está siempre rodeada de letras.

-¿Cómo ha sido su trayectoria en el campo de la ilustración?

-Es una trayectoria muy corta. Empiezo hace cuatro años, cuando decido cambiar toda mi vida por dedicarme a la ilustración. Soy Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio y me especializo en Archivística. Me dedico a la docencia y a los archivos, sin plaza fija. Decido cambiarlo todo porque mi ilusión siembre ha sido ilustrar, contar cuentos. Me pongo una meta de tres años y poco antes de terminar ese periodo publico mi primer libro.

-¿Qué le gustaría aportar al mundo de la literatura infantil?

-El álbum ilustrado está viviendo un momento dulce. Se están publicando muchas cosas y de mucha calidad. Hay historias preciosas, llenas de imaginación y de fantasía, historias para reír, para enseñar en valores. Lo importante es que sigan apareciendo historias. Yo me decanto por cuentos que a parte de aportar algo en el ámbito de la educación también permitan imaginar por el gusto del disfrute de leer.

-Ahora hay muchos libros para niños centrados en los valores, pero no hay que dejar de lado el entretenimiento.

-Pueden ser líneas paralelas, a veces las historias pueden decantarse hacia la educación o tocar determinados temas como la muerte. ¿Pero por qué no disfrutar, reír, pasar un rato divertido, que sean felices leyendo? A mí la parte lúdica del libro me gusta mucho.

-¿Cuál es su próxima obra?

-Se llama '¡Baja de esa nube!', y está editado por Ediciones Ekaré. Es un libro lleno de imaginación, y muy yo en el que aparece Cáceres y la plaza de San Jorge. Espero poder presentarlo allí.