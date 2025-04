«Me decían que estaba todo bien, pero no tengo pierna»

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 8 de febrero 2022, 07:26 | Actualizado 09:53h. Comenta Compartir

Juan nunca el olvidará aquel 14 de junio. Ese día le amputaron la pierna derecha. Tres semanas antes hacía una vida normal. Casado y padre de un niño, entonces tenía 44 años. El 20 de mayo de 2016 se encontraba en plena faena en su trabajo cuando se sintió mal. Dolor, molestias que iban a más y hormigueo en el miembro inferior derecho.

Por la tarde regresó al trabajo, pero como los dolores no remitían acudió a la mutua. Se le diagnosticó una contractura muscular. No hubo pruebas, ni exploración completa ni siquiera parte. «Decían que los ordenadores estaban estropeados», rememora. Un antiinflamatorio y a esperar. Era viernes. Para el lunes siguiente la situación había empeorado. Tras una exploración radiológica, el médico insistía en que era una contractura. Otro doctor, traumatólogo, de la compañía le envió al San Pedro de Alcántara. «'No te pares por el camino', me dijo preocupado», comenta con tono serio. Trombosis aguda. 22 días después perdió la pierna. Se sometió a media docena de operaciones.

El caso ha pasado por los juzgados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) confirma una sentencia de primera instancia. La mutua tendrá que indemnizar a Juan con 187.500 euros y pagar las costas. «Ha sido un caso complicado. Nos presentamos en el tribunal sin pericial. Y al perito judicial lo teníamos en contra. Hubo un elemento que ha pesado mucho: no había informe de la primera visita médica», explica su abogado, Francisco Javier Maqueda. La sentencia ya es firme.

«Al menos me queda la satisfacción de haber hecho lo correcto al defender mis derechos. Han sido seis años muy duros. Me han arruinado la vida. Siempre he encontrado el apoyo de mi familia», destaca Juan, decidido a mirar adelante y pasar página tras muchas noches en vela.

«Hay detalles que no puedo olvidar. El primer día que llegué a la consulta hubo un momento que sentía tanto dolor que no aguantaba ni el zapato. Y van y me diagnostican una contractura muscular...», se lamenta. Ya en el hospital, para Juan es inolvidable el comentario que le hizo de entrada el cirujano vascular al verle: «Me dijo, 'esa pierna hay que cortarla'. Y se me vino el mundo encima», admite.

El proceso le ha dejado sin una pierna que se podría haber salvado «con un 80 por ciento de posibilidades», sugiere. «No podía ser que en la mutua me dijesen que las cosas se habían hecho bien. El que está sin pierna soy yo», rememora.

El fallo «se basa en la pérdida de oportunidad y en la falta de prueba de la realización de una correcta exploración en la primera consulta médica por falta de registro suficiente de lo ocurrido», se destaca en la resolución. La misma recoge, a su vez, que de haber sido sometido Juan a las pruebas correspondientes y de la forma adecuada posiblemente el resultado hubiera sido otro.

«La realización de una exploración detallada y acompañada de alguna prueba diagnóstica hubiera conducido a que el demandante hubiera sido remitido con prontitud al servicio especializado», resalta. Para concluir: «La evolución y las secuelas hubieran sido distintas».

El TSJEx, en su sentencia del 12 de noviembre pasado, recoge que hubo «una incorrecta exploración». Se cita también que el médico no varió su dictamen tres días después.

La mutua pidió rechazar el recurso al haber sido archivado el caso en la vía penal. El tribunal lo matiza. Son procedimientos distintos y no tiene nada que ver que no exista un delito penal imputable al médico con que la praxis al atender al paciente no fuese la correcta y corresponda indemnizarle.

Juan era una persona activa, habitual de los partidos de fútbol de su hijo, un trabajador de doble jornada diaria. El accidente vascular le cambió la vida. El dinero no le devolverá su pierna, pero está dispuesto a rehacerse. «La pensión era mínima. Nos veíamos hipotecados toda la vida», admite esta familia cacereña para la que la valentía de acudir a la Justicia ha compensado parte de su drama.

