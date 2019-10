Decenas de voluntarios retiran 800 kilos de maleza y residuos en Fuente Fría en Cáceres Voluntarios limpian la zona de Fuente Fría. :: a. méndez M. M. N. CÁCERES. Domingo, 27 octubre 2019, 11:36

De nuevo la Ribera del Marco, de nuevo labores de limpieza por parte de voluntarios. Con el apoyo, eso sí, de administraciones como el Ayuntamiento o la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), pero por iniciativa de particulares, colectivos medioambientales preocupados por el abandono de uno de los grandes pulmones de la capital cacereña.

Más de medio centenar de personas retiraron ayer dentro de la campaña 'Ciudadanía Proactiva' unos 800 kilos de maleza, suciedad y residuos de la zona de Fuente Fría. Allí se concentraron a primera hora de la mañana en una actividad que continúa otras dos anteriores en Fuente Concejo y la cerca de San Jorge.

La organización conservacionista Arba coordinó una acción a la que se sumaron el Ayuntamiento, la Universidad Popular, el movimiento vecinal, Natura 2000, Amigos de la Ribera del Marco y Cáceres Verde, entre otros. Álvaro Tejerina agradeció la implicación de todos ellos. El delegado en Extremadura de Arba resaltó que algunos concejales no dudasen en sumarse de forma particular a esta actividad, pero a la vez reseñó que la misma debería desarrollarse de manera organizada y programada con personal cualificado y formado para que la Ribera se encuentre limpia, algo que no sucede a día de hoy, se lamenta.

Lirios

A la recogida de residuos, eliminación de plantas invasoras de forma manual o una «limpieza exhaustiva» de la fuente, se sumó el acondicionamiento de una zona de lirios y una «plantación testimonial» de seis árboles autóctonos, remarca Tejerina. A la iniciativa se adelantó Conyser con la limpieza de diferentes grafitis que los propios voluntarios estaban dispuestos a quitar por sus medios.

«Es una zona preciosa que se encuentra abandonada. La administración debería tomar conciencia de ello. Las fuentes están sumidas en una absoluta dejadez. Y la de Fuente Fría es una fuente viva. Las administraciones tendrían que ser más sensibles», concluye Álvaro Tejerina. Tras actuar en la limpieza de Fuente Concejo, el pasado mes de febrero, desde Arba ya se reivindicó que el Ayuntamiento y la CHT, o el Ministerio de Transición Ecológica, interviniesen en la limpieza de la Ribera del Marco. «Nos hemos encontrado esto en un estado lamentable», denunciaron entonces. Se retiraron 400 kilos de maleza y basura. Ayer fue el doble.