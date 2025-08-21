HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representación ayer en la Biblioteca Pública. JORGE REY

Decenas de niños en el teatro japonés

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:57

REDACCIÓN. Varias decenas de niños acompañados por sus padres acudieron ayer por la mañana a la Biblioteca Pública para presenciar un espectáculo teatral consistente en ... una sesión del antiguo arte japonés del kamishibai. Se trata de un verdadero teatro de papel que consiste en contar historias por medio de láminas, las cuales se acompañan de narración por parte de los intérpretes y sonido. La idea es hacer cobrar vida a los cuentos tras un pequeño ‘butai’, que es un escenario de madera, y se cantan además estrofas que acompañan cada una de las escenas representadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Decenas de niños en el teatro japonés

Decenas de niños en el teatro japonés