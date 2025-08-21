Decenas de niños en el teatro japonés
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:57
REDACCIÓN. Varias decenas de niños acompañados por sus padres acudieron ayer por la mañana a la Biblioteca Pública para presenciar un espectáculo teatral consistente en ... una sesión del antiguo arte japonés del kamishibai. Se trata de un verdadero teatro de papel que consiste en contar historias por medio de láminas, las cuales se acompañan de narración por parte de los intérpretes y sonido. La idea es hacer cobrar vida a los cuentos tras un pequeño ‘butai’, que es un escenario de madera, y se cantan además estrofas que acompañan cada una de las escenas representadas.
El espectáculo estaba pensado para un público familiar, espacialmente para niños mayores de tres años.
