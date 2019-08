«Debemos recordar que en el pasado reside nuestro futuro» Víctor Gibello, junto a un dolmen en Valverde de Leganés. :: C. MORENO El historiador cacereño Víctor Gibello ha recibido la Medalla al Mérito Civil por su labor en la difusión del patrimonio de Extremadura CRISTINA SÁNCHEZ CÁCERES. Lunes, 26 agosto 2019, 08:01

Es uno de los mayores expertos en el patrimonio histórico y cultural de nuestra región. El historiador Víctor Gibello (Cáceres, 1970) fue condecorado el pasado mes de junio por la Casa Real con la Orden del Mérito Civil, gracias a su labor como difusor del legado arqueológico, arquitectonico y las tradiciones culturales de Extremadura. Confiesa que no sabe ni «cómo ha sucedido. Fue una experiencia entrañable, me sentí muy agradecido por representar a nuestra tierra en un evento tan íntimo».

No es capaz de definirse en pocas palabras, ya que, entre otros, es historiador, fotógrafo, arqueólogo y escritor. Su tarea principal es poner en valor las grandes y desconocidas obras históricas, arqueológicas y arquitectónicas de nuestra región. «Tenemos un patrimonio riquísimo que con frecuencia pasa desapercibido. Por eso, intento hacer una aproximación muy sentimental a ese legado y difundirlo a la sociedad.» Cree que, por el momento, «el patrimonio no tiene la atención que merece por parte de las administraciones ni de la ciudadanía», aunque la situación ha mejorado. «Ahora hay más conciencia social. Nuestra obligación es conservarlo como nos lo entregaron nuestros padres y hacer que nuestros hijos lo hereden incluso mejorado».

Desde niño

Su pasión por la historia y la cultura tiene un origen muy lejano. Gibello recuerda que empezó «con algo tan curioso como construir castillos con mi abuelo, pasábamos las tardes así. Mis padres pensaban que sería arquitecto, no se daban cuenta de que yo lo que quería no era construir edificios, sino estudiarlos». Además, confiesa que fue determinante haber nacido y vivido en Cáceres: «El patrimonio era parte del contexto en el que me crié, creo que me generó una sensibilidad muy grande hacia estos temas».

Su principal proyecto en la actualidad tiene que ver con la finca El Rebellao, situada entre Valverde de Leganés y Badajoz, y que cuenta con, al menos, 29 yacimientos arqueológicos que abarcan desde el Neolítico hasta la Baja Edad Media. El objetivo, en colaboración con la fundación Dolores Bas de Arús, es lograr su reconocimiento como Parque Arqueológico Natural.

Otra de sus facetas tiene que ver con escribir. Lo hace en el blog 'Paraísos olvidados', de HOY.es, que pretende ser «una llamada de atención para que la ciudadanía sea consciente de que tenemos paraísos a la vuelta de la esquina».

Víctor confiesa que nunca dejará de interesarse por nuevas disciplinas. Uno de sus actuales proyectos combina su pasión por el patrimonio con el 'mindfulness', técnica que imparte en la finca de El Rebellao con el objetivo de «promover el desarrollo personal en un lugar muy especial». Se trata de una manera más de fomentar el interés por el patrimonio, ya que, como explica el historiador, «debemos recordar que en el pasado también reside nuestro futuro».