«No debemos prohibir lo digital, sino enseñar a utilizarlo adecuadamente» Rosa Fernández acaba de regresar de una estancia en la Universidad de Santiago de Chile. :: a. méndez Rosa Fernández Sánchez Profesora universitaria experta en educación digital Una estancia del Ministerio de Educación ha permitido a esta docente investigar en la Universidad de Santiago de Chile CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Lunes, 5 noviembre 2018, 08:08

Hace tiempo que ha dejado de escucharse el término Nuevas Tecnologías. Lo digital ya no es nuevo, aunque su uso aún plantea innumerables retos. El campo de la educación es un entorno muy abierto a la innovación a través de la tecnología. Rosa Fernández Sánchez (Cáceres, 1978), docente en la Facultad de Formación del Profesorado de la UEX en Cáceres acaba de culminar una estancia de investigación de movilidad del Ministerio de Educación.

Se trata de una de las ayudas José Castillejo, a las que concurren todas las universidades y centros de investigación de España. Fernández ha estado tres meses profundizando en el campo tecnológico a través del Centro de Investigación e Innovación en Educación y Tic (CIIET), en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Profesora en el Máster en Educación Digital de la UEx, íntegramente on-line y en el que participan cuatro universidades distintas (Oviedo, País Vasco y La Plata, en Argentina), pertenece a un grupo de investigación que se llama Nodo Educativo, que cuenta con una quincena de investigadores. Una de las líneas de estudio que afronta tiene que ver con los modelos pedagógicos en entornos digitales.

«La tendencia de las universidades pioneras es ir hacia modelos híbridos, transdisciplinares, sin asignaturas en el que la parte presencial es para guiar en la resolución de problemas, en esa parte de formación virtual en donde hay que emplear otros modelos pedagógicos para conseguir que los estudiantes aprendan», destaca Rosa Fernández.

En el CIIET ha podido estudiar sus modelos y enfoques teóricos para compararlos con su propio trabajo en la Universidad de Extremadura. En realidad, tal y como explica, se ha llevado a cabo una especie de trasvase de información, de intercambio. También ha revisado modelos on-line en otras universidades del mundo.

«Me he traído una visión muy buena de qué se ha hecho en los últimos cinco años a nivel mundial, y que se está haciendo, tengo un panorama estupendo sobre todo el movimiento de formación on-line y de todos los diseños pedagógicos».

Las nuevas narrativas digitales y el aprendizaje basado en juegos es una parte importante del Máster en el que imparte clase esta profesora, y en el que también ha podido trabajar durante su estancia en Chile. «Me han ayudado a mejorar el entorno gráfico de esa asignatura y a mejorarla».

Rosa Fernández reconoce que «aún nos hace falta educación digital y eso es una cuestión que se debe trabajar desde todos los ámbitos, desde la familia, los centros... pero lo que no podemos hacer es prohibirlo ni darle la espalda ni apartarlo, vivimos en una sociedad multipantalla que nuestros niños ven como algo natural, es algo que está ahí, debemos enseñar a los niños a utilizar esos recursos de manera adecuada», explica. Considera que para conseguir buenos resultados en cuanto a formación digital en las aulas «hay que trabajar de forma activa, mediante proyectos, de manera interdisciplinar, tenemos que abrir la perspectiva y los docentes formarnos en nuevas pedagogías.

Ella entiende que, según investigaciones que se han hecho, hay reticencias por parte del profesorado. «Hay que vencer el miedo y concienciarnos de que hay que hacerlo de otra manera, porque la sociedad en que vivimos nos demanda otros tipos de formación, se nos piden habilidades que van más allá de nuestra titulación, se nos pide que seamos creativos, que seamos polivalentes, capaces de innovar, te exigen una serie de competencias que nada tienen que ver con lo que nos pedían antes».

¿Y qué dice Rosa Fernández acerca de las investigaciones que apuntan a que un exceso de pantallas quita capacidad intelectual a edades tempranas? «Hay que saber ser crítico también con todo lo que leemos, igual que hay fake news (noticias falsas) hay falsas investigaciones, los estudios que de verdad son válidos tienen que ser científicos, no nos podemos alarmar por todo lo que salga, lo importante es tener sentido común, no puedes tener a un niño 24 horas en la pantalla pero sí educarle en el buen uso de esos medios, yo no soy de prohibir, lo que se prohíbe consigue el efecto contrario».

Aparte de los conocimientos en su mochila, esta investigadora ha disfrutado de la inmersión en la cultura chilena durante sus tres meses. «He trabajado muy a gusto, me ha llamado la atención la amabilidad de la gente y también lo luchadores que son».

Presenció un paro permanente de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile que demandaban justicia por un caso de dos docentes acusados de acoso que habían salido impunes.

«Hay un movimiento estudiantil impresionante, reclama la colectividad entera». También sintió muy vivo y muy presente el tema de la memoria histórica tras la dictadura y una reivindicación de la cultura indígena mapuche.