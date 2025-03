El debate entre más inversión o protección ambiental se reabre con la sentencia de las macroplantas solares

«El sapo corredor tiene más derechos que el hombre», lanzó con aire de indignación Diego Hernández. El presidente de la Confederación de Empresarios ... y Autónomos (Ceade) se refería al revés sufrido por el proyecto de aeródromo en los Arenales, que en mayo de 2022 no superaba la declaración de impacto ambiental (DIA). Dañaba al entorno, tenía afección sobre los humedales y había riesgo de accidentes. Dijo entonces Hernández que las trabas medioambientales para cualquier iniciativa empresarial de calado se habían convertido en un obstáculo «insostenible». El 'no' del Ministerio para la Transición Ecológica llegó después de ocho años de tramitación. La idea se había presentado por todo lo alto en 2014. Gobernaba la Junta de Extremadura el PP, con José Antonio Monago.

El ejemplo sirve de referencia. Suma y sigue. La administración regional se ha propuesto reducir en unas 3.000 hectáreas las zonas protegidas de Extremadura. Se trata de revisar 69 de las 71 ZEPA y 12 de los 89 LIC. Pero entre tanto se ha conocido una nueva resolución, esta en vía judicial, del Tribunal Supremo. Falló el pasado 22 de marzo contra el cambio urbanístico del Plan General Municipal (PGM) de Cáceres para facilitar la implantación de plantas solares fotovoltaicas de gran tamaño en suelo protegido los Llanos.

El Supremo rechazo el recurso presentado por el Ayuntamiento, la Junta e Iberdrola, promotora del parque solar los Arenales, con más de 100 millones de inversión. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya había fallado en la misma dirección, por mucho que desde el Consistorio se haya insistido en que las cosas se habían hecho bien y que se pretende conciliar la creación de empleo y el desarrollo con la protección del medio ambiente. No siempre es sencillo. Más bien todo lo contrario.

Más debate

El debate se ha intensificado. El alcalde, Luis Salaya, indicó nada más conocerse el fallo del Supremo que su equipo se había puesto a trabajar para abordar una nueva modificación del PGM que haga posible instalar plantas solares en los Llanos en suelo no urbanizable protegido (SNUP-Ll) sin que ello suponga una merma del interés ambiental.

Que un terreno tenga algún tipo de protección, vino a decir el regidor, no significa que allí no se pueda ejecutar ningún proyecto. La prioridad de crear empleo está en primer plano. No se puede entender un área protegida como un parque temático, opinó.

Lo que dice el Tribunal Supremo es que «la regresión en materia de medio ambiente en la planificación urbanística es una cuestión fáctica, que puede llevarse a cabo sin que para ello sea requisito o condición una alteración de la calificación o de los usos urbanísticos». El Supremo echa en falta en ese caso de las fotovoltaicas una evaluación ambiental ordinaria que permita medir los impactos adversos.

Salaya ha anunciado que se cambiará el PGM para adaptarlo a la sentencia, pero con la idea de permitir la actividad

Sin embargo, que se lleve a cabo dicha evaluación no siempre es garantía de éxito para el inversor. La propia Junta promovía el aeródromo de los Arenales. Encargó un estudio ambiental a una empresa especializada tras una primera DIA fallida. No sirvió de mucho. La segunda fue por el mismo camino. Adenex, que ha logrado detener con su recurso judicial la implantación de fotovoltaicas en los Llanos, advirtió de que en realidad lo que había dicho la DIA del aeródromo no era que no se hiciese sino que se debía buscar una ubicación más adecuada. En Cáceres, el municipio más extenso de España, no es posible siempre encontrar sitio para establecer un proyecto. Gran paradoja.

Suelo

Se ha referido a ello también el alcalde, al aludir a que hay poco suelo que no tenga protección, como consecuencia de planteamientos políticos anteriores y la postura de las organizaciones ambientalistas. «La idea es seguir planteando que se construyan plantas fotovoltaticas muy grandes en nuestro término municipal», reseñó.

Pendientes de revisión ambiental y la correspondiente tramitación son varios los proyectos. En Arropez, la iniciativa de establecer un macrocomplejo budista por ahora solo ha logrado autorización para la estatua gigante que promueve la fundación Lumbini. La idea es empezar la obra a finales de 2023, pero para entonces habrán pasado ya cuatro años desde que se anunció.

El último fallo judicial implica que no se pueden instalar macroplantas en los Llanos. El aeródromo tampoco prosperó

Se encuentra en estado de hibernación la conexión de autovías. Es un enlace a la altura de Valdesalor para enlazar la autovía de Trujillo y la A-66. Transición Ecológica requirió «estudios ambientales adicionales», precisamente para valorar la afección sobre la ZEPA de los Llanos. Los grupos ecologistas ya advirtieron de que la conexión por el norte tendría menos incidencia.

Se tramita, asimismo, evaluación ambiental simplificada ante el Ministerio para el futuro trasvase. A su vez, sigue a la espera la mina de litio. Salaya ha repetido que se pondrá el plan de urbanismo en primer término.

Otro caso. La muralla afronta una tercera fase de rehabilitación. En la primera se encontró con serios problemas. Incluso llegó a pararse la obra por la presencia de nidos de vencejos. «O somos amigables con quien invierte o quedamos para contar pájaros», decía el concejal de Urbanismo en 2019, pocos después de llegar al Consistorio. Su visión entonces fue premonitoria. Cáceres no se puede permitir el lujo, decía, de tener «el 96 por ciento de su territorio con algún tipo de protección».