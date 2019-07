David Velardo repite como Pedro en la nueva temporada del musical '33' David Velardo en una repesentación del musical. :: cedida El actor y cantante cacereño interpreta uno de los personajes destacados en esta producción sobre la vida de Jesús de Nazaret MARÍA SÁNCHEZ CÁCERES. Lunes, 8 julio 2019, 08:04

David Velardo reconoce que está encantado con su nuevo trabajo ya que volverá a interpretar a Pedro en la segunda temporada de '33 El Musical'». Esta obra relata la vida de Jesús de Nazaret, y como su historia es tan conocida, la producción pretende impactar al espectador, quien se encontrará con una trama contada y cantada de una manera que no tiene nada que ver con la obra que el público espera.

Tras convertirse en uno de los musicales de referencia de la temporada madrileña, esta producción vuelve en otoño. A David Velardo le acompañarán en el escenario un total de 29 actores, una orquesta en directo y más de un centenar de profesionales que formarán parte del equipo creativo de esta propuesta, escrita y compuesta por Toño Casado.

Los principales ingredientes de la obra son diversión, ritmo y emoción. En el elenco se encuentran nombres como Julio Awad (director musical en 'La Bella y La Bestia'), José Félix Romero (director adjunto y coreógrafo) y Roberto del Campo (diseñador de coreografía).

El musical se estrenará el próximo 10 de octubre en el espacio 33 del Campo de las Naciones de IFEMA. David Velardo espera disfrutar tanto o más que en la temporada pasada.

Afirma que los últimos meses fueron un éxito y por eso cuando le ofrecieron volver a formar parte del equipo, no dudó ni un momento en aceptar la propuesta. «Como he disfrutado tanto, y a familiares y amigos le gustó mucho la obra, no he podido negarme cuando me propusieron interpretar de nuevo a Pedro, el fiel amigo de Jesús». Es un personaje que ya conoce y que le ha hecho disfrutar mucho sobre el escenario, así que David anima a todos los extremeños a que vayan a Madrid para compartir con ellos «una producción llena de luz, amor y mucho talento».

Velardo comenzó como actor a los 15 años. Se ha formado en escuelas de interpretación y canto y cuenta con una amplia trayetoria de musicales, entre los que se encuentran 'El Rey León', 'El Fantasma de la Ópera' o 'We Will Rock You'. Aunque le cuesta decidirse por uno de sus trabajos, se queda con 'Los Miserables'. También ha trabajado en zarzuela y ópera en obras como 'La verbena de la paloma' y 'La revoltosa', y ha participado en programas de televisión como 'La Voz' y 'Tu cara no me suena todavía'.

Además de numerosos musicales, David Velardo destaca como cantante. Acompañó a Daniel Diges como segunda voz con la canción 'Algo pequeñito' en el festival de Eurovisión en el año 2010, representando a España en Oslo. Recuerda esta experiencia como una oportunidad impresionante ya que opina que es uno de los shows más importantes a los que ha asistido. Tiene un disco en solitario, 'Colecciones musicales', y el proyecto de fututo más próximo es la grabación de su segundo trabajo.