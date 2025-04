David Valle, jinete cacereño: «Me encanta sentir lo que te transmite el caballo, el tacto»

David Valle Polo, jinete cacereño de 15 años en la especialidad de doma clásica, acaba de conseguir la clasificación para campeonato nacional juvenil. Lleva sin ... bajarse del podio desde que en 2018 se proclamó campeón de Extremadura, sumando también a sus logros dos medallas de bronce en las categorías alevín e infantil, y con la mirada fijada en la prueba nacional en la categoría juvenil 0. La entrevista se realiza en el Hotel Don Manuel, donde trabaja su padre y donde le muestran gran aprecio y siguen su carrera al detalle.

–¿Cómo y cuándo nació tu gusto por la equitación?

–A la edad de tres años, estábamos en un campo comiendo con unos amigos y había un burro, entonces empecé a montar con mi padre y a dar paseos en ese burro hasta que me apunté a un hípico.

–¿Qué te atrajo de la modalidad de doma clásica en particular?

–Porque es como la doma base, principal para todas las demás y creo que tiene otras cosas que las demás no tienen. Aunque la doma vaquera es bonita porque es diferente pero me centro en la doma clásica.

–¿Cómo te preparas para las competiciones en términos de entrenamiento y preparación física, cuántas horas y dónde lo haces?

–Mi entrenador es Julio Parrón, con él voy todos los días a montar. No sólo monto al caballo de competición, sino a muchos más que me presta para trabajar con ellos, haciendo distintos ejercicios, viendo dónde fallo y corrigiendo esos errores. Entreno en el Centro Ecuestre 'Julio Parrón' en Casar de Cáceres, donde voy desde las 7:30 o 8:30 de la mañana hasta las 14:00 que terminamos. Luego por la tarde vuelvo a ir. En verano, por el calor, entreno más tarde , alrededor de las 19:00 hasta las 00:00 aproximadamente.

–¿Qué consideras más importante antes de una competición para lograr tus objetivos?

–Tienes que estar seguro de a lo que vas, hay que ir bien, seguro tanto de ti mismo como con el caballo y si crees que no estás seguro de ello pues no ir y ya está. No se puede ir a enredar.

–Háblanos de tu experiencia como campeón de Extremadura en 2018. ¿Qué significó para ti?

–Nunca había quedado campeón de Extremadura y fue súper bonito y un orgullo y ahora que me he clasificado para el campeonato de España pues mejor todavía.

–¿Qué expectativas tienes para el campeonato de España?

–Pasar a la final y hacerlo lo mejor posible y ya está.

–Tienes algún ritual o tradición al que recurras siempre antes de una competición, algún amuleto de la suerte?

–Muchísimas. Me pongo la bota izquierda antes que la derecha. Los guantes, me pongo cuatro veces el derecho, dos el izquierdo. Esto me pasa con los pares y con la izquierda y derecha. La muserola del caballo (que es lo que se pone en la cabeza) se la pongo en un punto par. Para ponerle las vendas le pongo antes la izquierda que la derecha porque sino siento que me va a dar mala suerte. Tengo muchas.

–¿Puedes hablarnos sobre los retos que has tenido como jinete y cómo lo has superado?

–Sobre todo cuando montas potros y no te sale algo y al final acaba saliendo eso es reconfortante porque estás ahí luchando, luchando hasta que lo consigues y es incluso mejor que la competición que lo haces y ya está. Al final un reto es más domar un potro, lo consigues echar hacia adelante o quitar una manía que tenga, eso es divertido y bonito.

–Aparte de la competición, ¿Qué aspectos son los que más disfrutas de montar a caballo?

–El montar diferentes caballos, al final cada uno tiene su cosa.

–¿Un modelo a seguir en el mundo de la equitación o alguien que te inspire?

–Julio Parrón, mi maestro, es mi mayor modelo a seguir. Es mi inspiración porque yo lo veo montando y pienso «ojalá poder hacer lo hace él, lo hace fácil y le saca el jugo a todos los caballos y me gustaría ser como él».

–¿Puedes compartir algún momento memorable que hayas tenido durante tus años de entrenamiento y competición? ¿Qué día recuerdas como el más feliz y por qué?

–Cuando me compré mi primer caballo, a los 10 años, me cogí un poni y fue algo súper bonito, al igual que el otro día cuando me clasifiqué para el campeonato de España.

–¿Cómo influyen tus compañeros y entrenador en cuanto a logros, progreso y desarrollo como jinete?

–Pues influye mucho, es mi segunda familia porque estoy todo el día allí. Julio me influye muchísimo ya que si no, no sería capaz de llegar hasta donde he llegado ya que mis amigos van a verme y tal pero lo que es el entrenador… Al final yo sé montar pero si no tienes a alguien que te diga lo que hacer por aquí y por allí, los fallos, no hubiera llegado tan lejos.

Metas

–¿Cómo te ves en este mundo en unos años?¿Tienes metas específicas que deseas alcanzar?

–Quiero estudiar algo relacionado con esto, tengo claro que es lo que quiero hacer. Quiero ser como mi maestro Julio Parrón, tener un picadero y vender caballos.

–¿Alguna palabra con la que te definas como jinete?

–El tacto. Me encanta el tacto de sentir lo que te transmite el caballo.

–¿Qué relación tienes con tu caballo, qué raza es y cuánto tiempo llevas con él ? ¿Crees que esto influye a la hora de hacer una buena o mala competición?

–Pues yo con mi caballo llevo poco tiempo porque me lo cedió un ganadero, Esteban Solano, amigo de mi maestro Julio y la verdad que estoy muy contento con él este año. El caballo es lusitano de Portugal y este año me ha ido muy bien, espero seguir el año que viene con el mismo. Tener un buen caballo es súper importante. Hay que saber montar, pero al final un buen caballo te ayuda muchísimo. Yo no tenía un buen caballo el año pasado, lo vendimos a Alemania y ahora el que tengo se llama Limonero, podemos achucharle, competir, es el que me ha llevado al campeonato de España.

–¿Qué consejo le darías a otros jóvenes con pasiones similares?

–Les diría que si tienen un interés, que sigan adelante, que no se rindan y luchen por lo que quieren. No solo se trata de montar, hay que realizar muchas tareas, desde limpiar cuadras hasta preparar caballos. Yo antes de montar ayudo mucho con todo. Primero hay que pasar por los momentos malos para poder llegar a ser alguien.