David Uclés arrasa en la firma de los libros finalistas de la Bienal Vargas Llosa, que se falla hoy en Cáceres

Si la literatura fuera un concurso de popularidad (a veces lo es, que se lo pregunten a Juan del Val), el ganador indiscutible de esta ... VI Bienal de Novela 'Mario Vargas Llosa' que se está celebrando en Cáceres ha sido David Uclés. El autor de 'La península de las casas vacías', fenómeno editorial del año, lleva tres días acaparando la atención del público, y la firma de libros de los seis finalistas acontecida este sábado en el Gran Teatro no ha sido una excepción.

La organización de la Bienal, cuyo vencedor se conocerá esta noche, había colocado a los seis autores en varias mesas distribuidas por el vestíbulo, con un puesto de la libería La Puerta de Tannhäuser donde se podían adquirir los ejemplares para las firmas, aunque nada impedía traérselos de casa. Al entrar impresionaba la larga fila de lectores ante la mesa alta donde David Uclés dedicaba, sin escatimar sonrisas, fotos y comentarios amistosos, el 'bestseller' donde impregna de realismo mágico la Guerra Civil española.

Ampliar Martínez de Pisón y Gustavo Faverón charlan con el fotógrafo Daniel Mordzinski. Jorge Rey

A pocos metros Pola Oloixarac, muy popular en Argentina y otros países lationoamericanos pero algo menos en España, aunque para nada una desconocida, era quizás la más solitaria en su espera, móvil en mano, de que los lectores se acercaran. La competencia era grande incluso para una escritora de su nivel, que irrumpió en 2008 con un gran éxito internacional como fue 'Las teorías salvajes'. Sus firmas iban con beso de carmín en la página y una breve conversación.

Un poco más allá, Ignacio Martínez de Pisón no tenía una larga fila como Uclés, pero sí un goteo continuo de lectores fieles, los que le han acompañado durante su larga trayectoria como autor de prestigio e imprescindible en las letras españolas de las últimas cuatro décadas.

A su lado estaba el peruano Gustavo Faverón, autor de dos ambiciosos monumentos literarios como son 'Vivir abajo' y 'Minimosca'. El primero ya fue finalista de la Bienal Vargas Llosa en 2019 y el segundo lo es en la presente edición. Ambas novelas fueron acogidas en su momento con críticas entusiastas y han sido saboreadas en toda su larga extensión por los lectores más exigentes.

Mientras tanto, nada menos que un premio Cervantes como el nicaragüense Sergio Ramírez ocupaba su mesa con la expresión algo cansada de quien a sus 83 años ya lo ha vivido todo y aspecto de estar allí por exigencias del guion, lo cual no era óbice para que atendiera con amabilidad a todo el que le solicitaba una firma.

Ampliar Gioconda Belli saluda a una lectora con Sergio Ramírez a su lado. Jorge Rey

A su lado, la sexta finalista, Gioconda Belli, hacía lo propio con sus muchos lectores, lectoras en su inmensa mayoría, que la han encumbrado como uno de los grandes iconos de la literatura feminista. Al igual que Gustavo Faverón, Belli también fue ya finalista en 2019 de esta Bienal, que por cierto, en sus cinco ediciones anteriores han ganado siempre hombres.

Entre los autores finalistas y el público se han dejado ver en la mañana de este sábado por el vestíbulo del Gran Teatro otros rostros conocidos del mundo literario, como Héctor Abad Faciolince o Luis Alberto de Cuenta, ambos participantes en actos programados por la Bienal.Especial atención y cariño, sobre todo entre los autores, ha generado la presencia de Daniel Mordzinski, el legendario 'fotógrafo de los escritores', amigo de Julio Cortázar e íntimo de Mario Vargas Llosa, que forma parte del jurado de esta edición. Con su inseparable cámara ha ido retratando a los finalistas para un proyecto que está llevando a cabo vinculado a la Bienal. En declaraciones a HOY, ha dicho que fue la literatura la que le llevó a la fotografía, y no al revés, y ha contado cómo sus primeros retratos a un escritor se los hizo a los 18 años nada menos que a Jorge Luis Borges. Mordzinski acaba de publicar en Planeta el libro de fotografías 'Vargas Llosa: el escribidor y la vida'.