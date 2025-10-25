HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Uclés se hace fotos con un grupo de lectoras en la firma de este sábado en el Gran Teatro. Jorge Rey

David Uclés arrasa en la firma de los libros finalistas de la Bienal Vargas Llosa, que se falla hoy en Cáceres

Autóres y público se han mezclado este sábado en el vestíbulo del Gran Teatro con otros rostros conocidos del mundo literario como el argentino Daniel Mordzinski, el legendario 'fotógrafo de los escritores'

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:09

Comenta

Si la literatura fuera un concurso de popularidad (a veces lo es, que se lo pregunten a Juan del Val), el ganador indiscutible de esta ... VI Bienal de Novela 'Mario Vargas Llosa' que se está celebrando en Cáceres ha sido David Uclés. El autor de 'La península de las casas vacías', fenómeno editorial del año, lleva tres días acaparando la atención del público, y la firma de libros de los seis finalistas acontecida este sábado en el Gran Teatro no ha sido una excepción.

