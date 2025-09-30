El Danzamaratón llega hoy al Gran Teatro con varios espectáculos contemporáneos

Redacción CÁCERES. Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El festival Danzamaratón (DZM) de Cáceres llega a su vigésimo cuarta edición hasta el 26 de octubre, con una programación diversa que incluye espectáculos de danza contemporánea en espacios públicos, talleres, cursos, conferencias, encuentros universitarios e intercambios internacionales.

La primera cita fue el sábado en la plaza de San Jorge, donde se pudieron ver los espectáculos ‘Donde el vacío se quiebra’ de Pablo Vázquez; ‘El umbral’ de Lucía López-Bueno & Sofía G Calvarro; ‘5.0’ de Compañía Move-Ment; ‘Cuerpos’ de Lázaro Alejandro Batista; y ‘En relación con el otro’, de Cia. Mónica Arroyo. El domingo se representaron ‘Dicen’, de Compañía La Piel / Luis Agorreta; ‘Bajo el manto del ramonero’ de Lacanal (Premio Nosólo danza Ourense 2025); ‘Tempo y tono’ de Edward Tamayo / La Cerda; y ‘Y El Regusto’, de Cia. La Imbuición - Alejandra Ruiz de Alda & Raquel Lao.

Hoy martes a las 20.30 el Gran Teatro acoge la Dance Plataform Contemporary Dialogues, con los espectáculos ‘What if’ de LAD Dance Company; ‘Pan y circo’ de Eugenia Morera & Alba Elvira; ‘Anástasis’ de Prisma Dance Theater; ‘Glimpse’ de Silvia Bango; y ‘Juancaballo’, de Cia. Juan Berlanga.

Por último, el martes 21 octubre, también en el Gran Teatro, se celebrará la Gala de Danza de Clausura de los Cursos Verano-Otoño Universidad de Extremadura & Dance Platform, con los espectáculos ‘The’, de Andrea Carrión & Miguel Jiménez; ‘Unarys’, de Compañía Eszer; ‘Retroceso’, de Compagnie Terrain; ‘Más allá de la muerte’, de Andrea Carrión (premio DZM); y ‘Legado’, de UEx Dance Pro.jet.