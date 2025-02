Danza, el nuevo 'Mastro' y una diosa del soul en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 4 de mayo 2024, 10:22 Comenta Compartir

Nos hacen los ojos chiribitas por grandes carteles de sonados festivales y nombres de artistas mega famosos, pero a veces pasan cosas mágicas a horas ... no previstas, en días no previstos y con personas que no imaginábamos. Hay que dejarse sorprender. El pasado lunes la sala Boogaloo se llenó de la emoción que puso la artista neoyorkina Adrienne Mack Davis, que lo llenó todo con sus ritmos mezclados de soul, hip hop, pop y reggae. «Emana positividad y amor propio para inspirar compasión y confianza en las personas», dice su página web. «¡Sé tú mismo, es bueno para tu salud!» es su lema. Los que estuvieron en este concierto lo disfrutaron de verdad, casi como un placer secreto.

Qué haríamos sin los bares, que nos dan cobijo y música, distracción y vida social, además de nuestras bebidas favoritas, espirituosas o no. Mastropiero, el local de la calle Pizarro, cerró después de Navidad para cambiar de manos y abrir una nueva temporada. Ayer viernes, iniciando el mes de mayo, se abrió esta nueva etapa después de una reforma muy visible. La primavera auspicia nuevas salidas y la preparación del verano, esas calurosas y mágicas noches en las que apetece más estar fuera que dentro de casa y recogerse ya de madrugada, con la fresca. De los bares a las exposiciones. La Sindicalista, el espacio de la calle Roso de Luna, acoge la muestra 'Ese precioso instante', que firma la artista Ana Jarén. Nacida en Sevilla en 1985 inició su carrera profesional en el sector de la comunicación de moda, según explica en una nota de prensa esta organización. Con el tiempo, la ilustración se convirtió en su forma de vida, su enfoque profesional. Realizada principalmente a mano mezcla técnicas como rotuladores, lápices o acrílicos. Su soporte preferido es el papel, aunque su trabajo también se encuentra en murales y otros formatos. A lo largo de su carrera ha colaborado con clientes como The Washington Post, Vogue, Netflix, FNAC, Lexus, Penguin Random House y muchos otros. Más exposiciones, en este caso en Belleartes. Se trata de Erotika, comisariada por la artista audiovisual Sandra Torralba, que ha seleccionado la visión sobre el erotismo de 8 artistas plásticos: Pachu Torres, Sebastià Martí, Saul Corona, La Bellecicatrice, Pavelkas, Olivia Caballero, Andrés Alfonso y ella misma. El nexo de esta muestra es la representación gráfica por parte de los artistas de lo que es el erotismo y albergará además algunos talleres, performances, eventos dinamizadores, sorteo y regalos. La danza ha sido protagonista de la semana porque se ha celebrado su Día Internacional. El pasado martes en el Gran Teatro el Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero' puso en escena 'La Bella Durmiente', una adaptación realizada para el alumnado del conservatorio y adaptada por el Departamento de Danza Clásica. Nos vamos a un frondoso jardín, el del Pedrilla. Allí se entregaron ayer jueves los premios culturales Avuelapluma, que fueron concedidos al programa de TVE Informe Semanal, el fotógrafo Emilio Morenatti, el joven violinista Paco Montalvo, el escritor Luis Roso, el actor y director Pedro Luis López Bellot y el festival 'Plasencia Encorto'. Hubo, como suele suceder en este tipo de actos, una gran representación institucional, con la presidenta de la Junta, María Guardiola, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Una pincelada de filosofía y de feminismo. La pr ofesora de Filosofía Inmaculada Morillo participó el sábado pasado en las jornadas 'Paradoxa' que se realizaron en la Biblioteca de Cáceres. Allí abordó la ponencia 'Filósofas en el curriculum, ¿una apuesta feminista?'. Esta intervención cerró estas jornadas que se han celebrado desde el mes de febrero y en el que se ha tratado la importancia del feminismo para hacer un mundo mejor. Una más y nos vamos. El grupo de música del Ateneo actuó el sábado pasado en el Norba Club de Golf tras el torneo que se llevó a cabo. ¡Hasta el próximo sábado!

