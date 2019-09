Otro curso para todos los estudiantes que ya se han reencontrado con colegas y profes de años anteriores o que han cambiado de centro y hasta de localidad para iniciarse en nuevos niveles de formación. Otro año 'académico' también para los que, a través de esta columna, aportamos nuestra modesta colaboración sobre temas que nos interesan o preocupan.

Al hablar de Curso, no puedo obviar una referencia a mi casa profesional, la UEx, que pierde su Instituto de Lenguas Modernas (nunca tuve clara su necesidad). También he sentido cierto desasosiego ante el escaso eco de los Cursos de Verano en los medios de comunicación.

Tras mi ausencia veraniega, tenía gran curiosidad por echar un vistazo a las diversas obras que hemos estado padeciendo a lo largo del año. Pues. sí, las aceras de Virgen de Guadalupe son más anchas (y las sombras mucho más escasas); la ampliación del Parque del Príncipe sigue, con sus diferentes espacios y viales muy marcados y personal y máquinas trabajando a diario. Igual la impresionante remodelación del Centro de Artes Visuales 'Helga de Alvear', próxima a su conclusión. Estoy deseando 'perderme' por los nuevos espacios.

También parece 'a punto' la ???? de la calle Alzapiernas. Por suerte, no tengo que utilizar silla de ruedas, transportar por ahí un carro de la compra o llevar de abajo arriba (o de arriba abajo) una silla con un bebé. No me atrevo a decir «qué chapuza» o «qué disparate». Simplemente, me he quedado sin palabras.

Otra novedad, ésta creo que acertada, nos ofrecerá el Complejo Cultural San Francisco con la renovación total de la Sala Malinche. Pronto llegará (11 de noviembre) el aniversario de su inauguración como Sala de Cine en 1991. No se me olvidará que yo tenía que dirigirme a los espectadores a las 21.00. Y a las 20.30 se estaban dando los últimos toques de pintura.