Robo en una tienda de Cáceres: «En cuestión de 20 segundos arrancaron todos los móviles»

Adonis Guirado estaba atendiendo a una familia, con una niña pequeña, en la tienda de telefonía móvil que Vodafone tiene en la avenida Virgen de ... la Montaña, en pleno centro de Cáceres, cuando, en cuestión de segundos, un grupo de jóvenes desvalijó el establecimiento. «Estábamos avisados de que eso podía suceder porque teníamos referencias de que en Sevilla, en Badajoz y en Mérida habían robado. Lo veíamos venir», cuenta este miércoles por la mañana el empleado.

«La puerta estaba cerrada. Tocaron el timbre. Miré y solo vi a una persona normal y corriente. En el momento en el que abrí la puerta, se atravesó para que no se cerrara y entraron cinco personas más a arrancar los móviles. Todo fue tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar ni nada. Salieron a cara descubierta», ilustra el empleado. «Nos dijeron que no nos moviéramos», añade. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, sábado, en torno a las doce y media de la mañana.

Tal y como ha informado la Guardia Civil de Cáceres, se trata de una banda organizada, que fue detenida minutos después de atracar violentamente esta tienda. No emplearon armas. Fueron interceptados en la autovía A-58, a la altura de Trujillo, cuando se desplazaban de vuelta a Madrid. Se recuperaron un total de 43 móviles valorados en más de 25.000 euros encontrados en un doble fondo de la furgoneta en la que huían.

Alberto Rodríguez es el encargado de la tienda. Se desplazó hasta el establecimiento nada más suceder los hechos. «Estábamos avisados de que estaba habiendo muchos robos. Llegó uno de ellos, tocó el timbre, mi compañero lo abrió. Entró, se puso en la puerta para que no se cerrase y de golpe entraron todos los demás. Dijeron: 'quietos, quietos, quietos' y en cuestión de 20 segundos arrancaron todos los móviles. Teníamos 26 maquetas expuestas, que son funcionales, y se llevaron todos», ilustra. «No mostraron pistolas», apostilla.

No es el primer robo

No es el primer robo de este tipo que ha sufrido el establecimiento. «Hace un par de años sufrimos un robo más grande pero fue de noche, abriendo un butrón por la pared del local que está al lado. Y nos enteramos cuando llegamos al día siguiente». Asegura Rodríguez que, gracias a la intervención de la Guardia Civil, han logrado recuperar toda la mercancía. «El robo fue a las 12.30 y a las 14.00 horas nos llamó la Guardia Civil para decirnos que los había interceptado en Trujillo. Y el martes siguiente nos llamaron para que fuéramos a recuperarlo», cuenta en referencia a los dispositivos.

«Se notaba que estaban súper organizados, que no es la primera tienda en la que robaban. Los compañeros de la cafetería que tenemos al lado nos dijeron que a este grupito lo vieron el día anterior por aquí merodeando. Venían a lo hecho», zanja el encargado