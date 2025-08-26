Cuentos galácticos en la Biblioteca Pública
REDACCIÓN
Martes, 26 de agosto 2025, 07:48
La Biblioteca Pública del Estado de Cáceres acoge este miércoles, 27 de agosto, a las 12.00 horas una sesión de cuentacuentos a cargo de ... Mercedes Pérez y Carmen Ibarlucea en la que los personajes galácticos y los sonidos espaciales serán los protagonistas.
La entrada es libre hasta completar el aforo.
